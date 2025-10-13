Έτοιμο για ρεκόρ το Koenigsegg Gemera

Η μονομαχία μεταξύ των Koenigsegg και Rimac για τον τίτλο του ταχύτερου αυτοκινήτου στον κόσμο συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.





Μετά το πρόσφατο ρεκόρ του, ο Σουηδός κατασκευαστής απάντησε μέσα σε λίγες εβδομάδες, επανακτώντας τον τίτλο με το πισωκίνητοσε σχέση με το τετρακίνητοΟ ιδρυτήςάφησε τότε να εννοηθεί πως η εταιρεία δεν έχει πει την τελευταία της λέξη. Και πράγματι, το επόμενο κεφάλαιο στη «μάχη των ρεκόρ» ίσως γράφεται με ένα διαφορετικό όχηματοΤοGemera είναι σχεδιασμένο για μακρινά ταξίδια υψηλών ταχυτήτων, ενώ παράλληλα αποτελεί το ισχυρότερο μοντέλο της μάρκας.Εξοπλίζεται με ένανκινητήρα 5,0 λίτρων που αποδίδει, ενώ ένας επιπλέον ηλεκτροκινητήραςανεβάζει τη συνολική ισχύ στους, περίπου 200 PS επιπλέον από τοΤο υβριδικό σύστημα συνδυάζεται με το κιβώτιοκαι τετρακίνηση μεΠαρά τη θεωρητική υπεροχή, τοπαραμένει εντυπωσιακά ταχύτερο στο 0100 km/h, με χρόνοδευτερόλεπτα έναντι τωνδευτερολέπτων τουΩστόσο, ο von Koenigsegg θεωρεί πως το προβάδισμα αυτό μπορεί να εξαλειφθεί μέσω λογισμικών αναβαθμίσεων, όπως συνέβη ήδη με τοπου βελτίωσε τις επιδόσεις του απλώς με αλλαγές στον προγραμματισμό του κιβωτίου.Αν οι υποψίες επιβεβαιωθούν, τοθα μπορούσε να αποτελέσει το νέο «όπλο» τηςσε μια επόμενη απόπειρα ρεκόρ.Η αντιπαλότητα με τηφαίνεται μακράς διαρκείας, μια τεχνολογική μάχη μεταξύ βενζίνης και ηλεκτρισμού, αλλά με κοινό στόχο: να ορίσουν ξανά τα όρια της αυτοκίνησης υψηλών επιδόσεων.