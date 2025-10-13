Έτοιμο για ρεκόρ το Koenigsegg Gemera
Η Koenigsegg σχεδιάζει την αντεπίθεσή της απέναντι στη Rimac, με μυστικό όπλο το τετραθέσιο Gemera των 2.300 ίππων.

Η μονομαχία μεταξύ των Koenigsegg και Rimac για τον τίτλο του ταχύτερου αυτοκινήτου στον κόσμο συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Μετά το πρόσφατο ρεκόρ του Rimac Nevera R, ο Σουηδός κατασκευαστής απάντησε μέσα σε λίγες εβδομάδες, επανακτώντας τον τίτλο με το πισωκίνητο Jesko Absolut, σε σχέση με το τετρακίνητο Rimac.
Ο ιδρυτής Christian von Koenigsegg άφησε τότε να εννοηθεί πως η εταιρεία δεν έχει πει την τελευταία της λέξη. Και πράγματι, το επόμενο κεφάλαιο στη «μάχη των ρεκόρ» ίσως γράφεται με ένα διαφορετικό όχημα, το Koenigsegg Gemera.

Το τετραθέσιο Gemera είναι σχεδιασμένο για μακρινά ταξίδια υψηλών ταχυτήτων, ενώ παράλληλα αποτελεί το ισχυρότερο μοντέλο της μάρκας.

Εξοπλίζεται με έναν V8 biturbo κινητήρα 5,0 λίτρων που αποδίδει 1.500 PS, ενώ ένας επιπλέον ηλεκτροκινητήρας 800 PS ανεβάζει τη συνολική ισχύ στους 2.300 PS, περίπου 200 PS επιπλέον από το Rimac Nevera R.

Το υβριδικό σύστημα συνδυάζεται με το κιβώτιο Light Speed Tourbillon Transmission και τετρακίνηση με torque vectoring.

Παρά τη θεωρητική υπεροχή, το Nevera R παραμένει εντυπωσιακά ταχύτερο στο 0-100 km/h, με χρόνο 1,66 δευτερόλεπτα έναντι των 1,9 δευτερολέπτων του Gemera.

Ωστόσο, ο von Koenigsegg θεωρεί πως το προβάδισμα αυτό μπορεί να εξαλειφθεί μέσω λογισμικών αναβαθμίσεων, όπως συνέβη ήδη με το Jesko Absolut που βελτίωσε τις επιδόσεις του απλώς με αλλαγές στον προγραμματισμό του κιβωτίου.

Αν οι υποψίες επιβεβαιωθούν, το Gemera θα μπορούσε να αποτελέσει το νέο «όπλο» της Koenigsegg σε μια επόμενη απόπειρα ρεκόρ.

Η αντιπαλότητα με τη Rimac φαίνεται μακράς διαρκείας, μια τεχνολογική μάχη μεταξύ βενζίνης και ηλεκτρισμού, αλλά με κοινό στόχο: να ορίσουν ξανά τα όρια της αυτοκίνησης υψηλών επιδόσεων.

