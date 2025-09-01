Η Mercedes-AMG εξελίσσει έναν νέο V8 κινητήρα
Η Mercedes-AMG εξελίσσει έναν νέο V8 κινητήρα

Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, η Mercedes-AMG εξελίσσει έναν καινούργιο V8 κινητήρα, ο οποίος ενδέχεται να είναι ακόμα ισχυρότερος και πιο οικονομικός σε κατανάλωση, συγκριτικά με αυτόν που γνωρίζαμε από το παρελθόν.

Η Mercedes-AMG επικρίθηκε όταν αφαίρεσε τον V8 κινητήρα (M117) από την C 63 και την τοποθέτηση του υπερτροφοδοτούμενου δίλιτρου τετρακύλινδρου με το σύστημα Plug-in Hybrid.

Παρά τις φήμες για επιστροφή του στο εν λόγω μοντέλο, οι άνθρωποι της εταιρείας δεν τις επιβεβαιώνουν αλλά ούτε και τις αρνούνται. Αυτό επειδή εξελίσσουν έναν καινούργιο V8 ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί το 2027.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά πρόκειται για έναν εξηλεκτρισμένο ο οποίος θα προορίζεται για τα νέα μοντέλα της Mercedes-AMG τα οποία θα βασίζονται στην νέα πλατφόρμα «AMG.EA».

Βάσει των πληροφοριών, θα είναι μια αναβαθμισμένη εκδοχή του τετράλιτρου twin-turbo V8 (κωδική ονομασία M177), ο οποίος θα συνδυάζεται με ένα ήπιο υβριδικό σύστημα 48V και ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα απόδοσης περίπου 20 ίππων που θα λειτουργεί ως μίζα και γεννήτρια.

Η μέγιστη ισχύς του αναμένεται να είναι αυξημένη σε σχέση με τώρα. Μάλιστα, στελέχη της εταιρείας από το Affalterbach έχουν δηλώσει ότι η απόδοσή του θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του κινητήρα της γκάμας Black Series των μοντέλων της, αλλά και από αυτόν που η Mercedes-AMG δημιουργεί και δίνει στην Aston Martin.
Τέλος, η γερμανική εταιρεία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί και τον V12 κινητήρας της. Όμως, διευκρινίστηκε ότι αυτός θα προορίζεται για συγκεκριμένες αγορές και θα τοποθετείται σε οχήματα που θα είναι κυρίως ειδικές παραγγελίες.

