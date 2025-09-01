Η Mercedes-AMG εξελίσσει έναν νέο V8 κινητήρα

Η Mercedes-AMG επικρίθηκε όταν αφαίρεσε τον V8 κινητήρα (M117) από την C 63 και την τοποθέτηση του υπερτροφοδοτούμενου δίλιτρου τετρακύλινδρου με το σύστημα Plug-in Hybrid.



Παρά τις φήμες για επιστροφή του στο εν λόγω μοντέλο, οι άνθρωποι της εταιρείας δεν τις επιβεβαιώνουν αλλά ούτε και τις αρνούνται. Αυτό επειδή εξελίσσουν έναν καινούργιο V8 ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί το 2027.



-

.

Κλείσιμο

-







Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά πρόκειται για έναν εξηλεκτρισμένο ο οποίος θα προορίζεται για τα νέα μοντέλα της MercedesAMG τα οποία θα βασίζονται στην νέα πλατφόρμαΒάσει των πληροφοριών, θα είναι μια αναβαθμισμένη εκδοχή του τετράλιτρου(κωδική ονομασία M177), ο οποίος θα συνδυάζεται με ένα ήπιο υβριδικό σύστημακαι ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα απόδοσης περίπου 20 ίππων που θα λειτουργεί ως μίζα και γεννήτρια.Η μέγιστη ισχύς του αναμένεται να είναι αυξημένη σε σχέση με τώρα. Μάλιστα, στελέχη της εταιρείας από τοέχουν δηλώσει ότι η απόδοσή του θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του κινητήρα της γκάμαςτων μοντέλων της, αλλά και από αυτόν που η MercedesAMG δημιουργεί και δίνει στηνΤέλος, η γερμανική εταιρεία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί και τονκινητήρας της. Όμως, διευκρινίστηκε ότι αυτός θα προορίζεται για συγκεκριμένες αγορές και θα τοποθετείται σε οχήματα που θα είναι κυρίως ειδικές παραγγελίες.