Η CUPRA αποκαλύπτει το όραμα της
Η CUPRA έδωσε στη δημοσιότητα μια teaser φωτογραφία όπου αποκαλύπτει το όνομα του πρωτότυπου μοντέλου που θα παρουσιάσει την έκθεση ΙΑΑ Mobility 2025 στο Μόναχο.
H CUPRA θα παρουσιάσει στην Έκθεση IAA Mobility 2025 στο Μόναχο το τολμηρό της όραμα για το μέλλον, εξερευνώντας παράλληλα νέες ιδέες. Ένα από τα highlights της μάρκας θα είναι η Παγκόσμια Παρουσίαση του Showcar CUPRA Tindaya στο Open Space στις 8 Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα στις 19:30 κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου. Το CUPRA Tindaya πήρε το όνομά του από ένα ηφαιστειακό βουνό, που υψώνεται από το νησί Φουερτεβεντούρα, στον άγριο Ατλαντικό Ωκεανό. Οι χάλκινοι βράχοι του ηχούν την υπογραφή της CUPRA, ενώ η ακατέργαστη μορφή του συνδέεται με τα υλικά και τις υφές της σχεδιαστικής γλώσσας.
To Showcar CUPRA Tindaya με την εσωτερική και εξωτερική του σχεδίαση ζωντανεύει μια ριζοσπαστική και απλή ιδέα: «Χωρίς Οδηγούς, Χωρίς CUPRA». Ένα Showcar που προσφέρει τη μέγιστη έκφραση της οδηγοκεντρικότητας, χαρίζοντας παράλληλα μια μοναδική εμπειρία και ενισχύοντας τα συναισθήματα του οδηγού. Ενσαρκώνοντας το όραμα της μάρκας και τη μελλοντική σχεδιαστική της γλώσσα, το CUPRA Tindaya αποτελεί την καλύτερη συμβίωση ανθρώπου και μηχανής, όπου οδηγική εμπειρία και συναισθήματα αγγίζουν τον μέγιστο βαθμό.
