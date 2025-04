Η ΑΒΤ εκτοξεύει το Audi RS3

Έχοντας ως βάση το ήδη εξαιρετικό Audi RS3ξεκινώντας από τον ήδη ισχυρό 5κύλινδρο των 400 ίππων. Η ροπή από την άλλη απογειώθηκε στα 600 Nm. Όλα αυτά χάρη σεκαι προσθήκη εξωτερικής ECU, ενώ έχει μπει και νέο intercooler για να κρατήσει τις θερμοκρασίες σε χαμηλά επίπεδα. Το αποτέλεσμα;μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορα από το εργοστασιακό RS3. Και για τους πιο απαιτητικούς, η ABT αφαίρεσε τον κόφτη ταχύτητας.Αισθητικά, to RS3-R. Η νέα μάσκα με πιο επιθετικό διαχωριστή και carbon λεπτομέρειες, οι αναβαθμισμένες ποδιές, η μεγάλη πίσω αεροτομή και ο τεράστιος διαχύτης πίσω με τις τετραπλές απολήξεις εξάτμισης,. Οι σφυρήλατες ζάντες των 20 ιντσών από την HRE κλέβουν την παράσταση και αφήνουν τα φρένα σε κοινή θέα.Στο εσωτερικό, η ABT συνέχισε τις αναβαθμίσεις με λογότυπα στα προσκέφαλα και φωτιζόμενα μαρσπιέ με το «1 of 125», αφούΘα κατασκευαστούν 125 μοντέλα στην hatchback έκδοση και 125 μοντέλα στην sedan έκδοση. Στην hatchback έκδοση μάλιστα, η πίσω αεροτομή έχει carbon λεπτομέρειες που ενισχύουν ακόμη περισσότερο το δυναμικό look.Για όσους θέλουν κάτι διακριτικά επιθετικό, σπάνιο και απίστευτα γρήγορο,με τέσσερις τροχούς. Αρκεί βέβαια να αποχωριστείς περίπου 40.000 ευρώ – έχοντας ήδη στην κατοχή σου ένα Audi RS3 των 96.000 ευρώ! Do the maths…