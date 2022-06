Το ρολόι της Mercedes-AMG One

Σήμερα η ζωή σου είναι διαρκώς on the go γι αυτό θέλεις μια συσκευή που κρατάει ολοζώντανες τις στιγμές σου, σε διευκολύνει στη δουλειά σου, μετατρέπεται σε φορητή παιχνιδοκονσόλα και σε βοηθάει να έχεις πάντα και παντού μαζί σου την αγαπημένη σου μουσική

Για να γίνει η κατοχή μίας Mercedes-AMG One ακόμη πιο ιδιαίτερη,, σχεmδίασε μαζί με τη Mercedes-AMG ένα ιδιαίτερο ρολόι, που δεν θα πωλείται. Θα είναι. Πρόκειται για το Big Pilot’s Constant-Force Tourbillon Edition «AMG One Owners».Η «κάσα» του ρολογιού (46,2 mm) είναι, ένα υλικό που χρησιμοποιείται για ορισμένα κομμάτια του κινητήρα της One. Είναι επίσης φινιρισμένη με γυαλισμένες και αμμοβολημένες επιφάνειες.Οι λάτρεις της F1 θα παρατηρήσουν επίσηςτης Formula 1 που χρησιμοποιείται στο καντράν και σε ορισμένα από τα στοιχεία κίνησης.Στη θέση της 4 ης ώρας, υπάρχει μια. Υπάρχει επίσης μια οθόνη διπλής φάσης σελήνης για το βόρειο και το νότιο ημισφαίριο. Ένα δίχρωμο λουράκι με αστέρια της Mercedesολοκληρώνει την εμφάνιση του.Το αποκλειστικό αυτό ρολόι. Το ρολόι: The Big Pilot’s Constant-Force Tourbillon Edition «AMG ONE OWNERS». Δυστυχώς, καμία από αυτές δεν θα αγγίξει το αμερικανικό έδαφος, καθώς δεν πληρούν τα πρότυπα οδικής κυκλοφορίας των ΗΠΑ. Έτσι τυχεροί είναι μόνο οι Ευρωπαίοι οι οποίοι, όχι μόνο, αλλά θα πάρουν μαζί ένα ρολόι από την IWC.