Oma Sushi Bar: Μια στάση στην Ηλιούπολη για sushi
Oma Sushi Bar: Μια στάση στην Ηλιούπολη για sushi
Από τα edamame μέχρι τα rolls και το cheesecake με miso, δοκιμάσαμε το μενού του Νέστορα Νέστορα νικητή του περσινού MasterChef
Στις εξόδους για sushi, η παραγγελία είναι συνήθως ομαδική υπόθεση. Διαλέγουμε διαφορετικά rolls και αφήνουμε την παρέα να μας παρασύρει σε επιλογές που μόνοι μας ίσως να μην κάναμε. Ακριβώς αυτή τη δυνατότητα μας έδωσε η επίσκεψη στο Oma, στην Ανδρέα Παπανδρέου, στην Ηλιούπολη. Σ’ έναν σύγχρονο, περιποιημένο χώρο, με χαλαρή ατμόσφαιρα, που ταιριάζει σε μια βραδινή έξοδο με παρέα, δοκιμάσαμε το μενού που υπογράφει ο Νέστορας Νέστορας, νικητής του περσινού MasterChef.
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