Oma Sushi Bar: Μια στάση στην Ηλιούπολη για sushi
CANTINA
σούσι Νέστορας Νέστορας Oma Sushi Bar

Oma Sushi Bar: Μια στάση στην Ηλιούπολη για sushi

Από τα edamame μέχρι τα rolls και το cheesecake με miso, δοκιμάσαμε το μενού του Νέστορα Νέστορα νικητή του περσινού MasterChef

Oma Sushi Bar: Μια στάση στην Ηλιούπολη για sushi
Στις εξόδους για sushi, η παραγγελία είναι συνήθως ομαδική υπόθεση. Διαλέγουμε διαφορετικά rolls και αφήνουμε την παρέα να μας παρασύρει σε επιλογές που μόνοι μας ίσως να μην κάναμε. Ακριβώς αυτή τη δυνατότητα μας έδωσε η επίσκεψη στο Oma, στην Ανδρέα Παπανδρέου, στην Ηλιούπολη. Σ’ έναν σύγχρονο, περιποιημένο χώρο, με χαλαρή ατμόσφαιρα, που ταιριάζει σε μια βραδινή έξοδο με παρέα, δοκιμάσαμε το μενού που υπογράφει ο Νέστορας Νέστορας, νικητής του περσινού MasterChef.

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