«Μια βραδιά κάτω από την ελιά»: Πώς μια ιδέα έγινε θεσμός στη Νάξο
«Μια βραδιά κάτω από την ελιά»: Πώς μια ιδέα έγινε θεσμός στη Νάξο
Ξεκίνησε το 2022 ως μια μουσική βραδιά στο κτήμα Κάμπονες και μέσα σε πέντε χρόνια εξελίχθηκε σε έναν θεσμό που συνδέει τη μουσική με τη γαστρονομία, την εκπαίδευση και την τοπική παραγωγή
Από τις 8 έως τις 10 Οκτωβρίου, το «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» επιστρέφει στη Νάξο, έχοντας πλέον αποκτήσει τη δική του θέση στην πολιτιστική ζωή του νησιού.
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