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Μυρωδάτη κουζίνα: Κεφτέδες με δυόσμο, αρωματικό κάρι και λαζάνια με βασιλικό – Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
CANTINA
Lidl Lidl Weekend

Μυρωδάτη κουζίνα: Κεφτέδες με δυόσμο, αρωματικό κάρι και λαζάνια με βασιλικό – Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Αυτό το Σαββατοκύριακο η κουζίνα μας γεμίζει με αρώματα.

Μυρωδάτη κουζίνα: Κεφτέδες με δυόσμο, αρωματικό κάρι και λαζάνια με βασιλικό – Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Το μενού μας περιλαμβάνει Κρέπες σαν τυρόπιτες, με μέλι και κανέλα, Κεφτέδες Μυτιλήνης και πιλάφι με γιαούρτι και δυόσμο, Αρωματικό κάρι με κολοκύθια, Πόριτζ μόκας, Λαζάνια ρολάκια γεμιστά με ανθότυρο, σπανάκι και ζαμπόν, και Κολοκυθοανθούς γεμιστούς με φέτα.

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