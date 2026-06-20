5ο Cantina Academy | Το στοίχημα της Ηπείρου: η δημιουργία μιας ολιστικής ταξιδιωτικής εμπειρίας

Η Ήπειρος διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που αναζητούν οι ταξιδιώτες της νέας εποχής: εντυπωσιακά φυσικά τοπία, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, αυθεντική γαστρονομία, ισχυρή παραγωγική ταυτότητα και έναν τρόπο ζωής που παραμένει στενά συνδεδεμένος με τον τόπο. Το ζητούμενο είναι πώς όλα αυτά μπορούν να συνδεθούν σε ένα ενιαίο αφήγημα και να μετατραπούν σε μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία που θα ξεχωρίζει στον διεθνή ανταγωνισμό.



Στο πλαίσιο του 5ου Cantina Academy, με θέμα «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina Magazine στις 23 Ιουνίου στα Ιωάννινα, θα εξεταστούν οι προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου τουριστικού μοντέλου που θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής χωρίς να αλλοιώνει την αυθεντικότητά της.



Η συζήτηση θα εστιάσει στο πώς η γαστρονομία, η παραγωγή, ο πολιτισμός, το φυσικό περιβάλλον και η επιχειρηματικότητα μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, ώστε η Ήπειρος να ενισχύσει τη θέση της στον τουριστικό χάρτη και να προσφέρει στους επισκέπτες εμπειρίες με διάρκεια, ουσία και ισχυρό τοπικό αποτύπωμα.



Στη συζήτηση με θέμα «Το στοίχημα της Ηπείρου: η δημιουργία μιας ολιστικής ταξιδιωτικής εμπειρίας» συμμετέχουν ο Δήμαρχος Ιωαννίνων κ. Θωμάς Μπέγκας, ο Βουλευτής Α΄ Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλος Γερουλάνος και η Βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας κ. Μαρία Κεφάλα. Τον συντονισμό θα έχει ο Chief Product Officer του Πρώτου Θέματος κ. Φώτης Τσιμέλας