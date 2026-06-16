Χοιρινή τηγανιά με μανιτάρια της Ξανθής Μπαξεβάνη
Χοιρινή τηγανιά με μανιτάρια της Ξανθής Μπαξεβάνη
Η χοιρινή τηγανιά με μανιτάρια είναι ένα γευστικό και αρωματικό πιάτο που συνδυάζει την τρυφερότητα του χοιρινού με τη γήινη νοστιμιά των μανιταριών.
Μια εύκολη συνταγή για καθημερινό ή κυριακάτικο τραπέζι, με πλούσια γεύση και λίγα υλικά.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα