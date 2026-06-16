Χοιρινή τηγανιά με μανιτάρια της Ξανθής Μπαξεβάνη
CANTINA
Χοιρινή τηγανιά χοιρινό

Χοιρινή τηγανιά με μανιτάρια της Ξανθής Μπαξεβάνη

Η χοιρινή τηγανιά με μανιτάρια είναι ένα γευστικό και αρωματικό πιάτο που συνδυάζει την τρυφερότητα του χοιρινού με τη γήινη νοστιμιά των μανιταριών.

Χοιρινή τηγανιά με μανιτάρια της Ξανθής Μπαξεβάνη
 Μια εύκολη συνταγή για καθημερινό ή κυριακάτικο τραπέζι, με πλούσια γεύση και λίγα υλικά.

Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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