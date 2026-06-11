Σπιτικό γουακαμόλε
Σπιτικό γουακαμόλε
Φτιάχνουμε εύκολα και γρήγορα ένα φρέσκο, κρεμώδες γουακαμόλε με τη βοήθεια του ραβδομπλέντερ Bosch Ergomaster Σειρά 8, πετυχαίνοντας την ιδανική υφή χάρη στην ισχυρή του απόδοση και στον απόλυτο έλεγχο στο μπλεντάρισμα.
Διαδικασία
Βήμα 1
Ξεκινάμε κόβοντας τα αβοκάντο στη μέση και αφαιρώντας το κουκούτσι. Με ένα κουτάλι παίρνουμε τη σάρκα τους και τη μεταφέρουμε απευθείας στο δοχείο μπλέντερ.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Ξεκινάμε κόβοντας τα αβοκάντο στη μέση και αφαιρώντας το κουκούτσι. Με ένα κουτάλι παίρνουμε τη σάρκα τους και τη μεταφέρουμε απευθείας στο δοχείο μπλέντερ.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
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