Ανοιχτή Πρόσκληση για το 5ο Cantina Academy, 23 Ιουνίου στα Ιωάννινα

Θέλετε να ασχοληθείτε με την αγροδιατροφή; Είναι όνειρό σας να γίνετε επαγγελματίας αγρότης; Σας ενδιαφέρει η αειφορία και η βιωσιμότητα στην πρωτογενή παραγωγή; Σας απασχολεί το μέλλον του αγροτικού τομέα με την κλιματική αλλαγή να αλλάζει όλα τα δεδομένα; Πιστεύετε ότι η εστίαση θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας την επόμενη δεκαετία;