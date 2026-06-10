Ανοιχτή Πρόσκληση για το 5ο Cantina Academy, 23 Ιουνίου στα Ιωάννινα
CANTINA
cantina academy 5o Cantina Academy Ιωάννινα

Ανοιχτή Πρόσκληση για το 5ο Cantina Academy, 23 Ιουνίου στα Ιωάννινα

Θέλετε να ασχοληθείτε με την αγροδιατροφή; Το 5ο Cantina Academy ανοίγει τις πόρτες του στις 23 Ιουνίου και σας περιμένει στα Ιωάννινα.

Ανοιχτή Πρόσκληση για το 5ο Cantina Academy, 23 Ιουνίου στα Ιωάννινα
Θέλετε να ασχοληθείτε με την αγροδιατροφή; Είναι όνειρό σας να γίνετε επαγγελματίας αγρότης; Σας ενδιαφέρει η αειφορία και η βιωσιμότητα στην πρωτογενή παραγωγή; Σας απασχολεί το μέλλον του αγροτικού τομέα με την κλιματική αλλαγή να αλλάζει όλα τα δεδομένα; Πιστεύετε ότι η εστίαση θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας την επόμενη δεκαετία;

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