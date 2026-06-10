Ανοιχτή Πρόσκληση για το 5ο Cantina Academy, 23 Ιουνίου στα Ιωάννινα
Ανοιχτή Πρόσκληση για το 5ο Cantina Academy, 23 Ιουνίου στα Ιωάννινα
Θέλετε να ασχοληθείτε με την αγροδιατροφή; Το 5ο Cantina Academy ανοίγει τις πόρτες του στις 23 Ιουνίου και σας περιμένει στα Ιωάννινα.
Θέλετε να ασχοληθείτε με την αγροδιατροφή; Είναι όνειρό σας να γίνετε επαγγελματίας αγρότης; Σας ενδιαφέρει η αειφορία και η βιωσιμότητα στην πρωτογενή παραγωγή; Σας απασχολεί το μέλλον του αγροτικού τομέα με την κλιματική αλλαγή να αλλάζει όλα τα δεδομένα; Πιστεύετε ότι η εστίαση θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας την επόμενη δεκαετία;
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα