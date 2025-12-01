Ξηροί καρποί και εστίαση: Τι κινδύνους μπορεί να κρύβουν για την υγεία οι μη συσκευασμένοι
CANTINA
Ξηροί καρποί

Ξηροί καρποί και εστίαση: Τι κινδύνους μπορεί να κρύβουν για την υγεία οι μη συσκευασμένοι

Οι ξηροί καρποί αποτελούν σταθερό συνοδευτικό στην εστίαση, από μπαρ που σερβίρουν μικρά μπολάκια με συσκευασμένους πλέον ξηρούς καρπούς, μέχρι μεζεδοπωλεία που προτείνουν καβουρδισμένα αμύγδαλα για «μεζέ»

Η εικόνα μοιάζει αθώα, ακόμη και οικεία. Πίσω όμως από το υποτιθέμενα αθώο μπολάκι, μπορεί να κρύβεται ένα μικροβιολογικό και χημικό μωσαϊκό κινδύνων, που δύσκολα αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής. Οι μη συσκευασμένοι ξηροί καρποί μπορούν να επιμολυνθούν εύκολα από παθογόνους μικροοργανισμούς όπως οι Salmonella spp. και Escherichia coli, ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, προκαλώντας σοβαρές τροφικές δηλητηριάσεις.

