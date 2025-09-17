Ο Ολυμπιακός έφτιαξε μόνος του έναν… Γολγοθά στο Champions League

Από την άλλη, όποιος μπορεί να μπει στα αποδυτήρια της Πάφου, θα δει στον τοίχο ένα σλόγκαν: «Όταν τα πόδια κουράζονται, τρέξε με την καρδιά τους». Αυτό έκαναν οι πρωταθλητές Κύπρου και ομολογουμένως πήραν έναν παλικαρίσιο βαθμό. Ειδικά από την στιγμή που ο Μπρούνο αποβλήθηκε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Καμία φαντασία οι γηπεδούχοι, πολλά τρεξίματα οι φιλοξενούμενοι. Θα ‘χουν αρκετά να συζητήσουν στα κόκκινα αποδυτήρια, αφού υποχρεώθηκαν να παίξουν μονότονα και προβλέψιμα για μεγάλο διάστημα της αναμέτρησης, κάνοντας όσο περνούσε η ώρα τους αντιπάλους τους να πιστέψουν ότι μπορούν να αποδράσουν. Όπως και έγινε…Ως προς το αρχικό σχήμα, η αλήθεια είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ προτίμησε να πάει με τους… παλιούς. Γιατί αν εξαιρέσουμε τον Στρεφέτσα, όλοι οι άλλοι ενδεκαδάτοι γνωρίζουν καλά τι σημαίνει Ολυμπιακός και ποιες οι απαιτήσεις του. Α και μην βρεθεί κανείς να κάνει το λάθος να πει «και ο Ποντένσε είναι νέος» γιατί ο Πορτογάλος είναι πιο παλιός από τους περισσότερους. Το ωραίο της ιστορίας του είναι, ότι ευρωπαϊκά έφυγε έχοντας παίξει τελικό Conference και επέστρεψε με αγώνα Champions League. Όλοι ανέμεναν από το αρχικό σχήμα, ένα πράγμα. Να δείξει στην Πάφο ότι εντός έδρας δεν υπάρχει τύχη για την Σταχτοπούτα. Εξάλλου, ήταν ασυγκράτητος και ο ενθουσιασμός από την επιστροφή στο σεντόνι…Ήταν από τα 0- 0 ημίχρονα που δεν τα λες απαρατήρητα. Όχι όμως για το σπουδαίο ποδόσφαιρο που παίχτηκε, αλλά για κάποια περιφερειακά πάνω στο χορτάρι. Μου αρέσει που μετά το ματς Ολυμπιακός- Σέρρες , σας είχα γράψει ότι «η Πάφος δεν έχει σκοπό να μείνει με δέκα», με αφορμή την κόκκινη του Πανσερραϊκού που ενίσχυσε την προσπάθεια των Πειραιωτών. Θυμάστε; Ε, που να το φανταστώ; Οι Κύπριοι έμειναν με παίκτη λιγότερο νωρίτερα μέσα στο ματς απ’ ότι είχαν μείνει οι Σερραίοι. Τι σου είναι η μπάλα ε; Ο Ολυμπιακός πάντως στο 45λεπτο την αριθμητική του υπεροχή δεν την έδειξε. Σε αυτό πρέπει να δώσουμε και πόντο βέβαια στον Καρσέδο, ο οποίος δεν κάθισε να περιμένει να τελειώσει το ημίχρονο. Νωρίς- νωρίς άλλαξε πρόσωπα και σχηματισμό. Είδαμε την Πάφο σε ένα 4- 2- 3, χωρίς δηλαδή καθαρό φορ, αλλά με τριάδα γρήγορη να έχει στόχο να παίρνει μπάλα και να ξεχύνεται. Μπορείς να το κάνεις εύκολα; Όχι, αλλά αυτό σκέφτηκε και του βγήκε σε όλο το πρώτο μέρος. Μην ξεχάσω να επισημάνω ότι στο διάστημα που αγωνίστηκε ο Νταβίντ Λουίς (αυτός ήταν η μια αλλαγή) αποτέλεσε «μαγνήτη» για την μπάλα. Ποδοσφαιρικά γεράματα, αλλά για την Πάφο είναι και πολυτέλεια και δάσκαλος των υπολοίπων. Ο Ολυμπιακός δεν είχε σουτ στον στόχο. Οι πλάγιοι έπαιρναν μπάλα γιατί η Πάφος είχε μπλοκάρει τον άξονα, όμως δεν μπορούσαν να φτιάξουν κάτι αξιόλογο. Ούτε σωστές συνεργασίες είχαν οι δυο κοντοί με τα μπακ τους, ούτε στο «ένας με έναν πήγαιναν» με σιγουριά. Οπότε ο Μεντιλίμπαρ έβλεπε σέντρες, οι οποίες εύκολα αναχαιτίζονταν. Ανασταλτικά οι νταμπλούχοι δεν κινδύνευαν, αλλά το θέμα δεν ήταν να ξεκινήσουν ισοπαλία.Όπως είχε γίνει το ματς, προσωπικά θα έβγαζα τον Ντάνι Γκαρσία, θα έφερνα πίσω τον Τσικίνιο να παίρνει την πρώτη μπάλα και θα περνούσα στο ματς τον Ταρέμι περιφερειακό του Ελ Κααμπί. Από νωρίς, ίσως να μην περίμενα να τελειώσει το 49λεπτο (είχε τέσσερα λεπτά καθυστερήσεις). Δεν είμαι εγώ ο προπονητής βέβαια, απλά λέω τι θα έκανα. Ο Μεντιλίμπαρ έβλεπε την κατοχή της μπάλας στους παίκτες του, αλλά ουσία μηδέν. Ο Βάσκος λοιπόν σκέφτηκε κάτι λίγο διαφορετικό. Έβαλε τον Ταρέμι, έβγαλε τον Ντάνι Γκαρσία, αλλά έβγαλε και τον Στρεφέτσα. Έστειλε δεξιά τον Τσικίνιο, και πέρασε δίπλα στον Έσε τον Μουζακίτη. Λίγο αργότερα έκανε αλλαγή στο δεξί μπακ και όσο πέρναγε η ώρα βλέπαμε το αναμενόμενο, δηλαδή τους Πειραιώτες να γίνονται περισσότερο πιεστικοί. Ο Πνευμονίδης έστειλε τον Τσικίνιο στον άξονα και τον Έσε στον πάγκο, ενώ όπως έγινε με το δεξί μπακ, το ίδιο συνέβη και με το στόπερ, όταν ο Μπιανκόν πήρε την θέση του Πιρόλα. Όσο και να ήθελε ο Ολυμπιακός το πλάνο του δεν απέδωσε. Ο Μεντιλίμπαρ είδε δύσβατα μονοπάτια και μαζί με τους παίκτες του δεν κατάφεραν να τα διαβούν. Κι όπως επισήμανα στην αρχή του άρθρου, πλέον δημιούργησαν έναν δικό τους Γολγοθά που πρέπει να ανέβουν.