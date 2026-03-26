Οι 5 βασικές αλλαγές στα iPhone που φέρνει το iOS 26.4, νέα εργαλεία και βοήθεια από το AI
Η ενημέρωση iOS 26.4 ενσωματώνει αλλαγές που επεκτείνουν τις δυνατότητες του iPhone σε πολλούς τομείς

Η Apple διέθεσε τη νέα ενημέρωση iOS 26.4 για τα iPhone, εισάγοντας μια σειρά από νέες λειτουργίες και βελτιώσεις, από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μέχρι ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και αλλαγές σε βασικές εφαρμογές.

Η εγκατάσταση της ενημέρωσης γίνεται μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής (Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση Λογισμικού), ενώ συνιστάται η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας πριν την αναβάθμιση.

Νέα εργαλεία στο Apple Music με τεχνητή νοημοσύνη

Η υπηρεσία Apple Music ενισχύεται με τη λειτουργία Playlist Playground, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν playlists μέσω απλών περιγραφών σε μορφή κειμένου. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα λίστες 25 τραγουδιών, μαζί με τίτλο, εξώφυλλο και περιγραφή, ενώ δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω προσαρμογής.

Παράλληλα, προστέθηκε η λειτουργία «Concerts Near You», που εμφανίζει συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών στην περιοχή του χρήστη. Επιπλέον, βελτιώθηκε η προβολή άλμπουμ με πλήρη κάλυψη οθόνης, ενώ πλέον τα τραγούδια μπορούν να προστεθούν ταυτόχρονα σε πολλαπλές playlists.

Νέα emojis και επεκτάσεις επιλογών

Η ενημέρωση φέρνει οκτώ νέα emojis, μεταξύ των οποίων χορεύτρια μπαλέτου, «παραμορφωμένο» πρόσωπο, σύννεφο μάχης, sasquatch, κατολίσθηση, όρκα, σεντούκι θησαυρού και τρομπόνι. Επιπλέον, προστίθενται νέες επιλογές απόχρωσης δέρματος σε emojis όπως οι παλαιστές και οι χορευτές με αυτιά λαγού.

Αναβαθμίσεις στο CarPlay με ενσωμάτωση AI

Το CarPlay αποκτά νέες δυνατότητες, καθώς πλέον υποστηρίζει τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT, το Claude και το Gemini, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω φωνητικών εντολών.

Αν και οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν ελέγχουν λειτουργίες του αυτοκινήτου ή του iPhone, προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες πληροφόρησης και αλληλεπίδρασης.

Επιπλέον, προστίθεται widget Ambient Music στο ταμπλό, με θεματικές μουσικές επιλογές όπως χαλάρωση, εργασία, ύπνος και ευεξία. Παράλληλα, εντοπίστηκαν αναφορές σε μελλοντική υποστήριξη του Apple TV στο CarPlay, αν και η λειτουργία δεν είναι ακόμη διαθέσιμη.

Ενισχυμένη προστασία συσκευής

Η λειτουργία Stolen Device Protection, που είχε παρουσιαστεί σε παλαιότερη έκδοση, ενεργοποιείται πλέον αυτόματα για όλους τους χρήστες. Με αυτήν, κρίσιμες ενέργειες –όπως αλλαγή κωδικού Apple ID– απαιτούν βιομετρική ταυτοποίηση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλεται και καθυστέρηση μίας ώρας πριν την ολοκλήρωση της ενέργειας.

Η αλλαγή αυτή ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια των συσκευών, ειδικά σε περιπτώσεις κλοπής.

Νέες δυνατότητες στην εφαρμογή Υγεία

Η εφαρμογή Health αποκτά νέα εργαλεία παρακολούθησης, με σημαντικότερη την ένδειξη «Average Bedtime», η οποία υπολογίζει τον μέσο χρόνο που ο χρήστης πηγαίνει για ύπνο τις τελευταίες 14 ημέρες.

Επιπλέον, στην ενότητα Vitals προστίθεται για χρήστες στις ΗΠΑ η απεικόνιση του μέσου όρου επιπέδων οξυγόνου στο αίμα σε ημερήσια βάση.

Η ενημέρωση iOS 26.4 ενσωματώνει αλλαγές που επεκτείνουν τις δυνατότητες του iPhone σε πολλούς τομείς, από την ψυχαγωγία και την καθημερινή χρήση έως την ασφάλεια και την υγεία, με έμφαση στη σταδιακή ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο οικοσύστημα της Apple.
Cut The Rope

