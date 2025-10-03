Ο σουλτάνος είναι γυμνός;

Κλείσιμο

Δυστυχώς, ο δημοσιογράφος, ανταποκριτής του NTV στην Ουάσινγκτον απολύθηκε μετά τις αποκαλύψεις που έκανε, άθελά του βέβαια, καθώς νόμιζε ότι μιλούσε off the record… Προς το παρόν… «εξαφανίστηκε». Ας ελπίσουμε ότι ο δημοσιογράφος είναι καλά στην υγεία του και δεν θα του συμβεί κάποιο «περίεργο» ατύχημα στο μέλλον…Βέβαια, ο ίδιος ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε προηγηθεί στις αποκαλύψεις κάνοντας σαφές ότι η χώρα του περιμένει, από τις ΗΠΑ προφανώς, τους κινητήρες των μαχητικών ΚΑΑΝ. Μέχρι να κάνει αυτή τη δήλωση ο Φιντάν, οι Τούρκοι πίστευαν ότι το ΚΑΑΝ φτιάχνεται εξ ολοκλήρου στη χώρα τους και όλα τα εξαρτήματά του είναι τουρκικής παραγωγής. Ο Φιντάν βρίσκεται υπό αμφισβήτηση για τη γνησιότητα των πτυχίων του, όπως είπε και ο βουλευτής της ΝΔ Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.Τελικά, φαίνεται ότι ο Ερντογάν μάλλον στριμώχτηκε από τον Τραμπ σε πολλά θέματα (αγορά πετρελαίου από τη Ρωσία, φιλοξενία Παλαιστινίων και χρηματοδότησή τους, τερματισμός του εμπορίου με την Κίνα). Από τη συζήτηση μεταξύ των δύο Τούρκων προέκυψε και κάτι άλλο. Ότι υπάρχει ήδη, παρασκηνιακά τουλάχιστον, κινητικότητα για τη διαδοχή του Ερντογάν. Δεν γνωρίζουμε αν ο Τούρκος πρόεδρος είναι άρρωστος, η εικόνα του πάντως δεν είναι και η καλύτερη. Εκείνο που φαίνεται βέβαιο είναι ότι κάποιοι, παρασκηνιακά προς το παρόν, συναγωνίζονται (ή σφάζονται…) για το ποιος θα τον διαδεχθεί.Ακούμε και διαβάζουμε συνεχώς τον Ερντογάν να κομπορρημονεί, να καυχιέται για τη χώρα του και να προκαλεί. Πατώντας ταυτόχρονα σε πολλές βάρκες, θέλει να παρουσιάσει την Τουρκία ως περιφερειακή υπερδύναμη και έτοιμη να μπει στο κλαμπ των μεγάλων. Σίγουρα η Τούρκια είναι σημαντική χώρα, λόγω στρατηγικής θέσης και πληθυσμού (85 εκατομμύρια περίπου, με τουλάχιστον 15 εκατομμύρια Κούρδους ανάμεσά τους…), αλλά μήπως η εικόνα που προβάλλει προς τα έξω ο Τούρκος πρόεδρος είναι πλασματική; Μήπως τα μεγάλα ανοίγματα της Τουρκίας σε διάφορες χώρες, ακόμα και της Αφρικής, την έχουν φέρει σε δύσκολη θέση, καθώς δεν έχει το οικονομικό υπόβαθρο για να τις υποστηρίζει συνεχώς; Θα πουν κάποιοι για χρηματοδότηση από το Κατάρ και εν μέρει έχουν δίκιο.Πριν λίγο καιρό, μέρα παρά μέρα, ο Ερντογάν εκτόξευε απειλές εναντίον της χώρας μας προειδοποιώντας ότι «θα έρθουμε (οι Τούρκοι) ξαφνικά μια νύχτα (ένα βράδυ)» παραπέμποντας, μέσω των στίχων ενός τραγουδιού, στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το 1974. Τελικά, ο Ερντογάν, που είχε αρχίσει να γίνεται γραφικός και αντικείμενο χλευασμού σταμάτησε να απειλεί. Μπορούσαν άραγε οι Τούρκοι να έρθουν ξαφνικά μια νύχτα; Έμπειροι και έγκυροι αναλυτές έχουν τονίσει επανειλημμένα ότι χιλιάδες Τούρκοι αξιωματικοί, ανάμεσά τους και ικανότατοι πιλότοι κρατούνται ως γκιουλενιστές στις φυλακές της χώρας τους. Τι θα μπορούσε να αντιπαρατάξει η Τουρκία απέναντι στα ελληνικά Rafale, τα F-16 Viber, τα άλλα αεροσκάφη της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και τους πιλότους μας που θεωρούνται, όχι από εμάς, αλλά από ειδικούς, από τους κορυφαίους παγκοσμίως; Η αποκάλυψη του προερχόμενου από τα Τεθωρακισμένα, Αλκιβιάδη Στεφανή, Επίτιμου Αρχηγού ΓΕΣ και νυν Διοικητή του Αγίου Όρους, σε τηλεοπτική εκπομπή πριν από τρεις περίπου μήνες, ότι 6 οπλισμένα τουρκικά F16 που πετούσαν νότια της Κρήτης και επέστρεψαν εσπευσμένα στις βάσεις τους εγκλωβίστηκαν από τα ραντάρ των Rafale από την Εύβοια (!) νομίζουμε ότι λέει πολλά… Οι Τούρκοι διαμαρτυρήθηκαν στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση (με ποια ιδιότητα άραγε, αυτή της υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ;) ότι οι Έλληνες ενεργοποίησαν τους S300 από την Κρήτη και «λοκάρισαν» τα αεροσκάφη τους… Φυσικά δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, οι Τούρκοι δεν κατάλαβαν στην κυριολεξία τι έγινε και από πού τους ήρθε… «η σφαλιάρα».Προφανώς, ανάλογα περιστατικά συμβαίνουν συχνά, αλλά σπάνια βγαίνουν στην επιφάνεια. Και σωστά! Χωρίς να θέλουμε να εκθειάσουμε την κυβέρνηση, στα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, τα οποία σε συνδυασμό με την αδυναμία της Τουρκίας να εκσυγχρονίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της έχουν επαναφέρει μια ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, ίσως και ελληνική υπεροπλία σε κάποιους τομείς. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ με τη στασιμότητα των εξοπλιστικών προγραμμάτων και ιστορικές δηλώσεις όπως αυτή του Γιάννη Μπαλάφα «θα περικόψουμε ισχυρότατα τις εξοπλιστικές δαπάνες, με την Τουρκία θα το ρισκάρουμε», την οποία βέβαια το 2022 ουσιαστικά αναίρεσε λέγοντας ότι «μετά την επέμβαση του Πούτιν (αυτό είπε, όχι της Ρωσίας) άνοιξαν οι ορέξεις, τίποτα δεν αποκλείεται πλέον» φαίνεται ότι έχει λυθεί σε μεγάλο βαθμό. Αντίθετα δημιουργούν προβληματισμούς άλλα ζητήματα: η επιμονή των Τούρκων να απειλούν και να ακυρώνουν, μέχρι τώρα την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στην περιοχή της Κάσου (προβληματισμό δημιουργεί και τον αν η Κύπρος θέλει ή όχι τη διασύνδεση αυτή…), τα τουρκολιβυκό μνημόνιο και κατά πόσο θα θελήσει η Τουρκία να το υλοποιήσει και η επιμονή της Τουρκίας και του αχυρανθρώπου της στα Κατεχόμενα Τατάρ για δύο κράτη στην Κύπρο. Να ενημερώσουμε ότι στο ψευδοκράτος, θα διεξαχθούν «εκλογές» στις 18 Οκτωβρίου, στις οποίες οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι προηγείται ο βασικός αντίπαλος του Τατάρ, Τουφάν Ερχιουρμάν, μετριοπαθέστερος απ’ ό, τι δείχνει, από τον νυν ψευτοπρόεδρο.Ο Ερντογάν έκανε, κατά την άποψή μας, ένα πολύ σημαντικό λάθος σχετικά με τη σύγκρουση Ισραηλινών-Παλαιστινίων. Όχι μόνο τάχθηκε αναφανδόν υπέρ των δεύτερων, άλλωστε έχει γραφτεί κατά κόρον ότι πολλά κορυφαία στελέχη της Χαμάς ζουν στην Τουρκία, αλλά έκανε κατά καιρούς εμπρηστικές δηλώσεις εναντίον του Ισραήλ. Αυτό φυσικά εξόργισε όχι μόνο τον Νετανιάχου και τους συμπατριώτες του στο Ισραήλ, αλλά κινητοποίησε και το πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι στις Η.Π.Α., το οποίο σε συνεργασία με το ελληνοαμερικανικό λόμπι φαίνεται ότι δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κλίμα για τον Τούρκο πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, κάτι που επιβεβαίωσε και ο περίφημος διάλογος…Στη χώρα μας φαίνεται ότι ο Ταγίπ Ερντογάν έχει αρκετούς θαυμαστές. Κάποιοι σχολιάζουν στο protothema.gr επανειλημμένα υπέρ της Τουρκίας και εναντίον της Ελλάδας. Αν ζούσαν στην Τουρκία και έκαναν ένα σχόλιο υπέρ της Ελλάδας, μάλλον δεν θα προλάβαιναν να κάνουν και δεύτερο. Απ’ ό, τι φαίνεται, ο Ερντογάν δεν θα μακροημερεύσει ως πρόεδρος της Τουρκίας. Αυτό το γνωρίζουν άριστα οι δελφίνοι, ανάμεσά τους και συγγενικά του πρόσωπα και έχουν ξεκινήσει έναν παρασκηνιακό πόλεμο για τη διαδοχή του.Δεν ξέρουμε αν ο Ερντογάν αποχωρήσει «εν κινήσει» όπως ειπώθηκε από τον Άγγελο Συρίγο, την ώρα δηλαδή που ασκεί ακόμα τα καθήκοντά του ή θα φύγει πριν την ερχόμενη εκλογική αναμέτρηση για την Προεδρία χρίζοντας ή όχι διάδοχό του. Η αποκαλυπτική συνομιλία του άτυχου Τούρκου δημοσιογράφου και του εικονολήπτη απέδειξε ότι ο «σουλτάνος» είναι «γυμνός». Ή τουλάχιστον δεν είναι και ο μπαμπούλας, όπως θέλει να παρουσιάζεται. Η Τουρκία είναι ένα «λιοντάρι που βρυχάται». Χρειάζεται προσοχή και επαγρύπνηση, από την ελληνική πλευρά, γιατί ένα λαβωμένο θηρίο, ακόμα και λίγο πριν ξεψυχήσει είναι επικίνδυνο…Το συμφέρον της Τουρκίας και της Ελλάδας βέβαια είναι η ειρηνική συνύπαρξη των δύο χωρών με αμοιβαίο σεβασμό των διεθνών Συνθηκών. Οι τσαμπουκάδες, η ψευτομαγκιά, οι απειλές και όλα τα συναφή, δεν έχουν θέση στην Ευρώπη του 2025. Το άλλο ίνδαλμα ορισμένων, ο Βλάντιμιρ Πούτιν επί 3,5 χρόνια προσπαθεί να πετύχει αυτό που έλεγε ότι θα καταφέρει σε μια εβδομάδα. Τον Οκτώβριο του 1940, σε 25 μέρες είναι η μεγάλη επέτειος, κάποιοι στην Ιταλία με επικεφαλής τον Μουσολίνι διατυμπάνιζαν ότι το πρωί της 28/10 θα εισβάλουν στην Ελλάδα, το μεσημέρι θα πίνουν τον καφέ τους στα Γιάννενα και το βράδυ θα παίρνουν το δείπνο τους στην Αθήνα. Βέβαια, εκείνο πήραν από τους προγόνους μας ήταν ένα καλό μάθημα και όχι μόνο...