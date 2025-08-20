Εκτός από παροχές χρειάζονται και αναπτυξιακά μέτρα

Πολύ καλά θα κάνει ο Πρωθυπουργός να λάβει αυτά τα μέτρα, οι παροχές είναι απαραίτητες για την ελάφρυνση του ασφυκτικού βάρους των πολιτών από την υπερφορολόγηση, αλλά δεν αντιμετωπίζουν το πραγματικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας.Το πραγματικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι πως αδυνατεί να αυξήσει τις παραγωγικές επενδύσεις και κατά συνέπεια την παραγωγή, τις θέσεις εργασίας και τα εισοδήματα. Εξαιτίας της χαμηλής παραγωγής σε κάθε τομέα ( γεωργία, βιομηχανία, μεταποίηση) αναγκαζόμαστε να εισάγουμε σχεδόν τα πάντα με αποτέλεσμα όλα τα κέρδη από την ανάπτυξη των υπηρεσιών - βασικά του τουρισμού - να φεύγουν στο εξωτερικό και να αυξάνουν διαρκώς το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών.Το ότι έχουμε καταφέρει να περάσουμε από τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα σε εντυπωσιακό πλεόνασμα 8 δισ τώρα, είναι αναμφίβολα θετικό διότι περιορίζει την ανάγκη αύξησης του δημοσίου χρέους και διευκολύνει την εξόφληση του. Όμως αυτό το υπερπλεόνασμα δείχνει ότι η φορολογία είναι υπερβολική (αφού οι φόροι υπερβαίνουν τόσο πολύ τις δαπάνες).Έχοντας αυτό το υπερπλεόνασμα, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης θα έπρεπε να είναι προσανατολισμένη σε δυο στόχους. Αφενός στη διατήρηση δημοσιονομικού πλεονάσματος, αφετέρου στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και στην πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.Πολύ καλά θα κάνει λοιπόν ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει στη ΔΕΘ μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη (μισθωτούς) και ελαφρύνσεις για τους συνταξιούχους. Το ζητούμενο όμως - ειδικά επειδή η ΔΕΘ εκτός από βήμα προεκλογικών ανακοινώσεων είναι “Διεθνής Έκθεση” και οι ακροατές του πρωθυπουργού στην ομιλία των ανακοινώσεων είναι κυρίως επιχειρηματίες - να ανακοινώσει και αναπτυξιακά μέτρα.Αναπτυξιακά μέτρα είναι αυτά που βελτιώνουν το επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και διευκολύνουν την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων. Με λίγα λόγια είναι μέτρα που αφορούν τις επιχειρήσεις και τα οποία δεν είναι αναγκαίο να σχετίζονται με μειώσεις φόρων των επιχειρήσεων. Είναι αναγκαίο όμως να σχετίζονται με την φορολογική αντιμετώπιση των επενδύσεων (αποσβέσεις), με τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους (ασφαλιστικές εισφορές), με την αποκατάσταση της ρευστότητας (προκαταβολή φόρου και ταχεία εξόφληση τιμολογίων), με τον περιορισμό της γραφειοκρατίας (αδειοδοτήσεις) και με άλλα μέτρα τα οποία οι επιχειρηματικές ενώσεις, τα επιμελητήρια και τα ερευνητικά ινστιτούτα, έχουν επακριβώς προσδιορίσει και κοστολογήσει και μονότονα προτείνουν χωρίς να εισακούονται σε αυτήν κυβέρνηση, όπως και στις προηγούμενες.Αυτά τα μέτρα, τα οποία δεν εντάσσονται στο πακέτο των προεκλογικών παροχών, όπως τα επιδόματα, οι στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων, είναι τα μέτρα που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της παραγωγής, την αύξηση της ευημερίας όλων και την βιωσιμότητα της οικονομίας. Τέτοια μέτρα όμως, που αρμόδιος για να τα εισηγηθεί είναι ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, δεν έχουν προαναγγελθεί - ελπίζουμε έστω και τελευταία στιγμή να ενταχθούν στις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις.