Στο άγνωστο με βάρκα ποια ελπίδα;

Εκπληξη δεν είναι το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1. Απολύτως λογικό αποτέλεσμα βάσει της χημείας, της ταυτότητας, της δουλειάς και του έμψυχου δυναμικού των δύο ομάδωνΕκπληξη δεν είναι ότι το σκορ θα μπορούσε να ήταν 0-2 από το πρώτο ημίχρονο, όταν ο Δικέφαλος, βασιζόμενος στην κλασική συνταγή της πίεσης και των κλεψιμάτων στη μεσαία γραμμή, δημιούργησε και έχασε τρεις σπουδαίες ευκαιρίες.Εκπληξη δεν είναι ότι ο Παναθηναϊκός εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αποκλειστεί από τον τελικό του Κυπέλλου και θα τερματίσει στην πέμπτη θέση της regular season, προσπαθώντας μέσω των play offs 5-8 να κερδίσει το (χειρότερο) εισιτήριο στο Conference League.Απογοήτευση για τον οπαδό του Παναθηναϊκού είναι να βλέπει τον Λαφόν να σημαδεύει τον Τεττέη. Να έχει και πάλι MVP τον τερματοφύλακά του. Να παίζει με βασικό στόπερ τον Γεντβάι. Να έχουν περάσει 45 μέρες μεταγραφικής αναζήτησης και να έχει βασικό αμυντικό χαφ τον σούπερ ταλαντούχο Σωτήρη Κοντούρη, αναπληρωματικούς τους Σάντσες – Σιώπη και να βάζει αλλαγή κοτζάμ Μπενίτεθ τον Γιώργο Κάτρη που είναι στόπερ!Απογοήτευση είναι να παίζει 94 λεπτά σε παιχνίδι ο Ρενάτο Σάντσες (το προηγούμενο, με την Κηφισιά). Να χρειάζεται ο Παναθηναϊκός από το καλοκαίρι «οκτάρι» και τελικά να αποκτά τον 36χρονο Μούσα Σισοκό που τραυματίζεται στην Τρίτη του προπόνηση με το Τριφύλλι. Να χρειάζεται να παίξει με «οκτάρι» τον Τάσο Μπακασέτα για να κρατήσει λίγο περισσότερο και να κυκλοφορήσει λίγο καλύτερα την μπάλα στη μεσαία γραμμή.Απογοήτευση είναι η βουβή Λεωφόρος. Το «χαμένο» βλέμμα του Γιάννη Αλαφούζου στο τελευταίο πλάνο της Cosmote TV. Η φραστική επίθεση στον αρχηγό του Τριφυλλιού μετά τη λήξη του ματς. Απογοήτευση είναι να εξελίσσεται σε μέγα θέμα αν και πόσο θα παίζει ο Ταμπόρδα, ο οποίος είχε αποκτηθεί για να πάρει τη θέση του εντυπωσιακού Αζεντίν Ουναϊ!Απογοήτευση και μεγάλη δυσάρεστη έκπληξη είναι για όλους ο Ράφα Μπενίτεθ. Αν ο διάσημος Ισπανός βάλει σε βίντεο να παρακολουθήσει το πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα (με τον ίδιο στον πάγκο!) πριν από δύο μήνες και το πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού Κυπέλλου μεταξύ των δύο ομάδων, θα καταλάβει πόσο χειρότερη είναι η εικόνα της ομάδας του με τον ίδιο προπονητή μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα!Μ’ αυτά και μ’ αυτά, ουδείς μπορεί να προβλέψει τι ξημερώνει γι’ αυτόν τον Παναθηναϊκό που οδεύει στο άγνωστο με χαμένη την ελπίδα. Τι θα κάνει με αυτή την εικόνα την Κυριακή στο «Γ. Καραϊσκάκης»; Τι θα κάνει στη ρεβάνς της Τούμπας; Θα έχει τον ίδιο προπονητή μέχρι τη λήξη της σεζόν; Θα έχει τον ίδιο προπονητή μετά τη λήξη της σεζόν ενόψει της επόμενης χρονιάς; Οι απαντήσεις δεν μπορούν να δοθούν από κανέναν αυτή τη στιγμή!Ο αέρας ανανέωσης με τις αλλαγές σε διοικητικό και στελεχιακό δυναμικό εξατμίστηκε πολύ γρήγορα. Προφανές είναι από όσα έγιναν και δεν έγιναν στη μεταγραφική περίοδο ότι η τετράδα Μπενίτεθ – Κοτσόλη – Κορόνα θέλει πολύ χρόνο ακόμα για να συνεργαστεί αρμονικά ή για να είμαστε ειλικρινείς και να ακριβολογούμε το πιθανότερο είναι να μην συνεργαστούν ποτέ αρμονικά.Οι παίκτες που ασφαλώς δεν είναι άμοιροι ευθυνών, αλλά φέρουν τη μικρότερη ευθύνη μετά από όσα καταστροφικά συνέβησαν το προηγούμενο καλοκαίρι στο ρόστερ και επέφεραν μεταξύ άλλων δύο επιπλέον αλλαγές προπονητών, δεν έχουν πυξίδα. Αλλαγές συμπαικτών, προπονητών, τεχνικών διευθυντών, διατάξεων, μαζί με πίκρα, απογοήτευση, πίεση, media, οπαδούς, τα πάντα… Πώς να χαρούν αυτό που κάνουν;Κι αν δεν χαίρεσαι αυτό που κάνεις, πώς θα το κάνεις καλά; Ελα ντε!