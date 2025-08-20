Παίρνει μόνο «έτοιμους», αλλά για τον Σάντσες μοναδικό «εχέγγυο» μπορεί να είναι ο Βιτόρια

O Tσιριβέγια αρχηγός στη Ναντ, ένας έτοιμος, ολοκληρωμένος χαφ. Ο Καλάμπρια αρχηγός στη Μίλαν, ένας έτοιμος, έμπειρος ακραίος μπακ. Ο Κυριακόπουλος στα 29 του με 171 συμμετοχές σε ιταλικές ομάδες, ο Τουμπά στα 27 του, έγινε άμεσα βασικός. Ο δανεικός από τη Μέχελεν, Ανάς Ζαρουρί, διεθνής στη Νο 1 εθνική ομάδα της Αφρικής (Μαρόκο), έχει προλάβει στα 25 του να παίξει στην Premier League και στη Ligue 1. O Λαφόν στα 26 του έχει 324 (!) ματς σε Ναντ, Τουλούζ και Φιορεντίνα. Ο Παναθηναϊκός παίρνει «έτοιμους» παίκτες, όχι prospects!Κακώς που δεν αποκτά και prospects, αυτό θα ήταν το ιδανικό. Όμως αφενός δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσει έναν «Βαγιαννίδη» στα 19-20 του, αφ’ ετέρου έχει πολλά ακόμα να κάνει στο τμήμα scouting για να χτίσει σχέσεις, επαφές και «άκρες» που θα τον βοηθήσουν να κάνει επιτυχημένες τέτοιου είδους κινήσεις. Το γεγονός ότι στην Ακαδημία εφέτος έχει κάνει αρκετές προσθήκες από άλλες ομάδες είναι ενθαρρυντικό για το κλαμπ, αλλά προφανώς δεν αρκεί.Ο Ρενάτο Σάντσες δυστυχώς για τον ίδιο και τον Παναθηναϊκό δεν ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία. Είναι… μια κατηγορία μόνος του. Ενας παίκτης με πολύ μεγαλύτερο όνομα από όλους όσους έχει αποκτήσει το Τριφύλλι τα τελευταία χρόνια, ταυτόχρονα και ένας παίκτης ταλαιπωρημένος πολύ από μυϊκούς τραυματισμούς. Ηταν ένας καταπληκτικός στα νιάτα του bοx to box χαφ που τα έκανε όλα: ένα πιτ μπουλ που μάρκαρε, έκλεβε, πρέσαρε, πάσαρε, άνοιγε το παιχνίδι, ένα παιδί που στα 19 του σήκωσε το Euro με την εθνική Πορτογαλίας και έκανε κοτζάμ Κάρλο Αντσελότι να τον αποκτήσει στην Μπάγερν με 35 εκατ. Ευρώ έχοντας παίξει μόλις μία σεζόν στην Μπενφίκα! Ναι, με τον Ρουί Βιτόρια προπονητή. Αυτόν που μπορεί να αποτελέσει τη μοναδική «εγγύηση» για την προσφορά του συμπατριώτη του στον Παναθηναϊκό αν τελικά ο ίδιος ο Σάντσες δεχθεί την πρόταση του Τριφυλλιού που έχει συμφωνήσει ήδη με την Παρί Σεν Ζερμέν γα τον μονοετούς διάρκειας δανεισμό του.Για την κάτοχο του Τσάμπιονς Λιγκ που είχε θαμπωθεί πριν από τρία χρόνια από την υπέροχη παρουσία του Σάντσες στη Λιλ την τριετία 2019-2022, ο Σάντσες είναι ένας «Μαξ». Ενας «Βιλένα». Ενας «κομμένος», με υψηλό συμβόλαιο παίκτης, για τον οποίο αναζητείται ομάδα. Φτάσαμε στις 20 Αυγούστου και ομάδα δεν έχει βρεθεί για έναν 28χρονο χαφ με το δικό του όνομα, ο οποίος συμμετείχε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με την Μπενφίκα. Η Μπενφίκα όπου τον αγαπούν πάρα πολύ, δεν ανανέωσε το δανεισμό του, προφανώς δεν τον θέλει για αναπληρωματικό. Στις αναφορές των media θα βρεις ρεπορτάζ για ενδιαφέρον μόνο από τουρκικούς συλλόγους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα τρία τελευταία χρόνια ο Σάντσες είχε μια «μέτρια» σεζόν ως αλλαγή στην Παρί και δυο αποτυχημένους δανεισμούς στη Ρόμα και την Μπενφίκα.Πώς και γιατί να πετύχει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος τόσο μεγάλη ανάγκη έχει από ένα σούπερ «οκτάρι» που θα τον βοηθήσει περισσότερο από τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς; «Επειδή το επίπεδο του πρωταθλήματος είναι πολύ χαμηλό» θα απαντήσει κάποιος. Και αμέσως κάποιος μπορεί να «αραδιάσει» δεκάδες «Εσιέν», «Μπερμπάτοφ», «Κονσεϊσάο», «Γκοβού», «Σινιόρι», «Αμορόζο», «Μαρσέλο», «Χάμες», «Μαρσιάλ» (κι άλλους πολλούς, αμέτρητους…) οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους σ’ αυτό το χαμηλού επιπέδου πρωτάθλημα απέτυχαν παταγωδώς…Αν ο Παναθηναϊκός αποκτήσει τον Σάντσες, ουδείς μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για το τι θα γίνει. Είναι σε καταπληκτική «ποδοσφαιρικά» ηλικία, είναι ενεργός αλλά με ελλιπή προετοιμασία χωρίς φιλικά ματς ως «κομμένος» από την Παρί, δεν κουβαλά σοβαρούς τραυματισμούς με πολύμηνες αποχές, αλλά αντιμετώπισε πολλά μυϊκά προβλήματα και δε «στάθηκε» ούτε στη Ρόμα ούτε στη Μπενφίκα.Το… πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν χρειάζεται ένα «οκτάρι» επιπέδου Τσέριν ή Μαξίμοβιτς για να «σταθεί» στην ομάδα, αλλά ένα οκτάρι που θα του κάνει τη διαφορά, όπως ο Τσικίνιο, ο Πινέδα και ο Καμαρά στους ανταγωνιστές του. Θα μπορέσει να τα καταφέρει ο Σάντσες με τον Βιτόρια που είναι για εκείνον κάτι σαν τον Βίκτορ Μουνιόθ για τον Σωτήρη Νίνη; Για να είμαστε ειλικρινείς, ο κόουτς είναι το μοναδικό «εχέγγυο» που μπορεί να έχουν οι Πράσινοι αν ολοκληρώσουν αυτή τη μεταγραφή…