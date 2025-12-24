Τα τελευταία… κάλαντα του κ. Λανουά

Κλείσιμο

Κάπως έτσι συνέβη και με τα -αλήστου μνήμης- βιντεάκια, με τις αμφισβητούμενες φάσεις τις εκάστοτε αγωνιστικής, του αρχιδιαιτητή μας, Στεφάν Λανουά, τα οποία «έτσι ξαφνικά» όπως θα μας έλεγε μελωδικά και ο Αντώνης Ρέμος, η διοίκηση της ΕΠΟ αποφάσισε να τα σταματήσει.«Επί της αρχής, το εβδομαδιαίο βίντεο της ΚΕΔ είχε ως αποκλειστικό σκοπό την επιμόρφωση του φίλαθλου κοινού. Δυστυχώς, όμως, επί της ουσίας το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας επιφυλάσσεται να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις επιμόρφωσης της ποδοσφαιρικής κοινής γνώμης.», έγραψε χθες, προπαραμονή Χριστουγέννων, στην ανακοίνωσή της επί του θέματος η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.Καταρχάς το timing της ανακοίνωσης είναι κάπως πονηρό: είναι γνωστό πως αν θες να περάσεις μια απόφαση στα… μουλωχτά, έτσι ώστε αυτή να μην γίνει αντιληπτή από τη μάζα, η καταλληλότερη στιγμή είναι Χριστούγεννα, Πάσχα και Δεκαπενταύγουστος.Επί της αρχής, όπως γράφει στην ανακοίνωσή της η ΕΠΟ, τα βιντεάκια του Λανουά ήταν προχειροφτιαγμένα, τσαπατσούλικα και ουδέποτε επιμόρφωσαν το κοινό.Το αντίθετο έκαναν, θα έλεγα.Σε αυτά τα βίντεο ο Λανουά και οι συν αυτώ παρατρεχάμενοί του στην ΚΕΔ σκαρφιζόντουσαν δικούς τους κανόνες για το άθλημα, έκριναν τις φάσεις κατά το δοκούν, και απέκρυβαν σημαντικά λάθη, για να καλύψουν τις «εμπνεύσεις» τους στους ορισμούς. Μας έμαθαν πως το «touch» είναι φάουλ, πως εάν ένας επιτιθέμενος πέσει πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα είναι πέναλτι ή πως οι «καρατιές» δεν αποτελούν τομέα επιμόρφωσης του κοινού.Επιπροσθέτως δεν συμπεριελάμβαναν σε αυτά τους διαλόγους των διαιτητών με το VAR.Ο Λανουά φαίνεται πως είναι η αφορμή για την διάλυση της συμμαχίας ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού στην ΕΠΟ.Αρχή της ρήξης ανάμεσα στις δύο πλευρές αποτέλεσε η διαιτησία του ανεκδιήγητου Γιοβάνοβιτς και του «τιμωρημένου» Ντι Πάολο στο τελευταίο ΠΑΟΚ-Αρης.Όπως είχε πει και μια… ψυχή παλιότερα: «όπου μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια».Καλά Χριστούγεννα σε όλους!