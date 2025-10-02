Αρης: Ψάχνοντας τον αντικαταστάτη του Ράτσιτς

Ξεκινάω το blog με… δύο γκρίνιες – δικαιολογημένες, σε κάθε περίπτωση:





Εξαιτίας αυτής της αμέλειας, το ΟΦΗ-Αρης θα γίνει στην Τρίπολη, με την κρητική ΠΑΕ αρχικά να απαντά αρνητικά στους «κιτρινόμαυρους», στο αίτημα τους για παραχώρηση εισιτηρίων.







Εν ολίγοις θα θυμηθούμε τις μέρες των λοκντάουν και του κορονοϊού: ποδόσφαιρο δίχως οπαδούς και με θεατές τα άδεια καρεκλάκια.



2) Η ΚΕΔ, λέει, τιμώρησε τον Ζαμπαλά, αποκλείοντάς τον από τους ορισμούς της τρέχουσας αγωνιστικής, επειδή έκανε κακή χρήση του VAR στο Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός την περασμένη Κυριακή: κάλεσε για on field review τον Τσακαλίδη, για επαφή της μπάλας με το χέρι του Τσέριν, χωρίς να του δείξει όλα τα διαθέσιμα πλάνα της φάσης και ταυτοχρόνως καταπατώντας τη βασική αρχή του VAR, πως οφείλει να παρεμβαίνει μόνο σε μεγάλα και σημαντικά λάθη του διαιτητή.







Όχι, το είχε κάνει και πέρσι, στο ίδιο γήπεδο, στο Παναιτωλικό-Αρης, φωνάζοντας τον Τσιμεντερίδη για να του δείξει το περίφημο «touch» του Σιφουέντες.



Είχε τιμωρηθεί τότε από την ΚΕΔ;



Το γιατί δεν είχε τιμωρηθεί ο Ζαμπαλάς πέρσι είναι κάτι στο οποίο μπορεί να απαντήσει μόνο ο αρχιδιαιτητής, Λανουά - που, μάλιστα, τον είχε δικαιώσει τότε στο σχετικό βίντεο με τις αμφισβητούμενες φάσεις της αγωνιστικής.



Αυτά όσο αφορά τις… γκρίνιες.



Κατά τα άλλα ο Μανόλο Χιμένεθ έχει να διαχειριστεί μία καινούργια απουσία, του Ράτσιτς, ο οποίος υπέστη κάκωση στον αχίλλειο τένοντα και οίδημα.



Ο Σέρβος χαφ έμεινε εκτός αποστολής μαζί με τους Γένσεν, Αλφαρέλα, Μεντίλ και Πέρεθ.



Οι επιλογές του Ισπανού κόουτς για την αντικατάσταση του Ράτσιτς είναι συγκεκριμένες: o Μιζεχούι και ο Βοριαζίδης.



Θεωρητικά και ο Μορουτσάν μπορεί να καλύψει τη θέση αλλά εάν τοποθετήσει τον Ρουμάνο στον άξονα τότε θα πρέπει να κάνει δύο αλλαγές, να βρει δηλαδή και δεξιό εξτρέμ, κάτι που πιστεύω πως θα θελήσει να αποφύγει.



Προσωπικά θα ξεκινούσα βασικό τον Βοριαζίδη, κρατώντας σαν «καβάντζα» τον Ολλανδό στον πάγκο.



Ο ΟΦΗ βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, οι αποδοκιμασίες των φίλων του μετά την ήττα από την Κηφισιά ήταν εντονότατες και ο Ράσταβατς, ενδεχομένως, να παίξει το Σάββατο τον πάγκο του. Κι αυτός αντιμετωπίζει κάμποσα προβλήματα, τιμωρημένος είναι ο Σενγκέλια και τραυματίες οι Θεοδοσουλάκης και Φούντας.



Ο Χιμένεθ τουλάχιστον μετρά και μια επιστροφή καθώς ο Καντεβέρε τέθηκε στη διάθεσή του.



Τον πραγματικό Αρη θα τον δούμε μετά τη διακοπή για το internation break του Οκτωβρίου,όταν και θα έχουν επιστρέψει οι πέντε (Ράτσιτς, Γένσεν, Αλφαρέλα, Μεντίλ και Πέρεθ) που δεν θα αγωνιστούν το Σάββατο.



Ωστόσο μόνο η νίκη κατά του ΟΦΗ θα δώσει στην ομάδα την απαραίτητη ηρεμία για να δουλέψει αποτελεσματικά στη διάρκεια της διακοπής που ακολουθεί.

02.10.2025, 19:56