Αρης: Εχασε τη νίκη ελέω αστοχίας, κέρδισε το χειροκρότημα λόγω εμφάνισης

Κλείσιμο

Το χθεσινό 1-1 με τον Πανσερραϊκό, με τον Αρη να προέρχεται από τέσσερις σερί νίκες, προφανώς και δεν άφησε ικανοποιημένο κανέναν στην «κιτρινόμαυρη» κερκίδα.Ωστόσο ο κόσμος που βρέθηκε χθες στο Χαριλάου χειροκρότησε την ομάδα, μετά το τέλος της αναμέτρησης, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που έκαναν οι ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο για να έρθει η νίκη.Ο Αρης ήταν ανώτερος του Πανσερραϊκού, είχε πλάνο, έπαιξε με υπομονή, δημιούργησε 25 τελικές προσπάθειες κι έκανε 12 σουτ εντός περιοχής.Κατέγραψε τρεις μεγάλες ευκαιρίες με 1,23 XGoals τη στιγμή που η ομάδα των Σερρών είχε μηδέν μεγάλες ευκαιρίες και 0,32 XGoals.Όπως είπε και ο Μανόλο Χιμένεθ ήταν η καλύτερη εμφάνιση της ομάδας, από τη στιγμή που αυτός ανέλαβε την τεχνική της ηγεσία, παρά το γεγονός πως αυτή η καλή εμφάνιση δεν συνοδεύτηκε με την πέμπτη σερί νίκη στη θητεία του στον Αρη.O Πανσερραϊκός έπαιξε πίσω από την μπάλα σχεδόν σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα, διακρίθηκε μόνο στις… καθυστερήσεις και κατάφερε να σκοράρει στη μοναδική του κατεβασιά, στο 50ο λεπτό, με κεφαλιά του Ιβαν, ύστερα από σέντρα του Γκριν. Η άμυνα των «κιτρινόμαυρων» δεν είχε καλή ισορροπία στη φάση του γκολ και ο Φρίντεκ έχασε το μαρκάρισμα του Ιβαν.Ο Αρης προηγήθηκε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, σε επιθετική προσπάθεια που ξεκινάει από ωραία συνεργασία των Μορουτσάν και Τεχέρο, ιδανική σέντρα του Ισπανού και κεφαλιά του Μόντσου.Οι «κιτρινόμαυροι» δεν έφτασαν στη νίκη χθες λόγω της απίθανης αστοχίας τους (21 από τις 25 τελικές τους προσπάθειες ήταν εκτός εστίας) και επειδή ο Μορόν περιορίστηκε, καταγράφοντας μόλις μία τελική προσπάθεια - την κεφαλιά του στο φινάλε του αγώνα, που πέρασε λίγο άουτ.Ολη η άμυνα του Πανσερραϊκού ήταν προσαρμοσμένη πάνω στον Ισπανό επιθετικό, με τον στόπερ Γκελασβίλι να τον κυνηγάει παντού στο γήπεδο χρησιμοποιώντας, συχνά πυκνά, μεθόδους… ελευθέρας πάλης για να τον περιορίσει. Το παράδοξο είναι πως ο Γεωργιανός δεν παρατηρήθηκε με κάρτα από τον διαιτητή Ευαγγέλου.Γενικότερα ο Ευαγγέλου αντιμετώπισε τον Πανσερραϊκό σαν ομάδα κατεστημένου, δεν λάμβανε τις αποφάσεις του με κοινά κριτήρια για τις δύο ομάδες (πολλές οι περιπτώσεις, ενδεικτικό παράδειγμα πως έβγαλε κίτρινη κάρτα στον Μορόν για κράτημα αντιπάλου, σε ακριβώς ίδιο κράτημα παίκτη του Πανσερραϊκού… σφύριξε αδιάφορα), ενώ ο βοηθός του, που στο 2ο ημίχρονο κάλυπτε την περιοχή των φιλοξενούμενων, έκανε σημαντικά λάθη, όλα κατά των παικτών του Αρη (χαρακτηριστικά στο 90ο λεπτό ο Κάλινιν τραβάει παρατεταμένα από τη φανέλα τον Γιαννιώτα, ο οποίος έμπαινε στη μεγάλη περιοχή του Τιναλίνι, και η υπόδειξη του ήταν επιθετικό φάουλ!).