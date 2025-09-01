Η… νύχτα της μαρμότας και το μερίδιο ευθύνης του Ουζουνίδη

Εν αρχή ην η μεγάλη εικόνα: o Αρης στη διάρκεια των επτά τελευταίων ετών έχει αλλάξει πέντε φορές προπονητή στο ξεκίνημα της σεζόν και ενώ προηγουμένως έχει αποκλειστεί πρόωρα από την Ευρώπη





Το χορό των απομακρύνσεων άνοιξε ο Πάκο Ερέρα, ο οποίος απολύθηκε στις 5 Νοεμβρίου του 2018, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 9η αγωνιστική.







Ο Μίχαελ Ενινγκ τελείωσε στις 19 Σεπτεμβρίου του 2020 μετά τον αποκλεισμό από την Κόλος Κοβαλίβκα στο Europa League.



O Χερμάν Μπούργος απολύθηκε στις 28 Αυγούστου 2022 μετά την εκτός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό για τη 2η αγωνιστική.







Σχεδόν πάντα η ανακοίνωση των απομακρύνσεων γίνονταν βράδυ οπότε μπορούμε να πούμε πως πρόκειται για τη… νύχτα της μαρμότας για τους προπονητές στον Αρη.



Ο μόνος που τη γλίτωσε ήταν ο Ακης Μάντζιος το καλοκαίρι του 2021.



Ένα μοτίβο που αναμένεται να έχει και συνέχεια καθώς το μέλλον του Μαρίνου Ουζουνίδη στον Αρη δεν έχει αποσαφηνιστεί αλλά κρέμεται σε μία κλωστή.



Προσωπικά θεωρώ δεδομένη την απομάκρυνσή του από τον «κιτρινόμαυρο» πάγκο.



Ο Ουζουνίδης πληρώνει το μοτίβο των πρόωρων απολύσεων προπονητών στον Αρη ή έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης για αυτή την εξέλιξη;



Η αλήθεια είναι πως ο Ελληνας τεχνικός έχει κάνει εντελώς λάθος διαχείριση στα δύο ματς με την Αράζ, ενώ στην προχθεσινή ήττα από τον Παναιτωλικό έχει προβεί σε ρεσιτάλ αποτυχημένων επιλογών.



Οπότε ναι, ο Ουζουνίδης είναι μπερδεμένος και φαίνεται πως έχει χάσει, από την ολοκλήρωση της προετοιμασίας κι έπειτα, την ορθή κρίση στη λήψη σημαντικών αποφάσεων.



Η εμφάνιση του Αρη στο δεύτερο ημίχρονο προχθές στον Παναιτωλικό ήταν σοκαριστικά κακή και δεδομένα ο Ουζουνίδης ήταν κομμάτι του προβλήματος: 1) Εκανε λάθος που έβαλε τον Μορουτσάν στα δεξιά στη θέση του τραυματία Πέρεθ, αντί να μετατοπίσει εκεί τον Ντιαντί. 2) Στο ημίχρονο έκανε αλλαγή τον Ντιαντί χωρίς να τον δοκιμάσει στα δεξιά, 3) Στο ξεκίνημα της επανάληψης χάρισε το κέντρο στην ομάδα του Πετράκη βγάζοντας τον Ράτσιτς και 4) έκανε αλλαγή στην αλλαγή τον Μορουτσάν -μια κίνηση που πάντα ρίχνει ψυχολογικά τους παίκτες.



Πέραν του Ουζουνίδη το δικό τους μερίδιο ευθύνης, για την οικτρή εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο, έχουν και οι παίκτες: δεν είχαν εντάσεις, σχεδόν περπατούσαν και ήταν τόσο μπλαζέ που δεν πήραν ούτε μία κίτρινη κάρτα, τη στιγμή που οι παίκτες του Παναιτωλικού πήραν δύο κάρτες στο φινάλε του αγώνα για τραβήγματα φανέλας, στην προσπάθεια τους να κρατήσουν το υπέρ τους προβάδισμα στο σκορ.



Με δεδομένο πάντως πως κάθε χρόνο τέτοια εποχή γίνεται αλλαγή προπονητή και ξεκινάει η κουβέντα για την αξία των ποδοσφαιριστών του ρόστερ, προφανώς η βασική ευθύνη έχει να κάνει με τη συνολική λειτουργία και τον ποδοσφαιρικό τρόπο σκέψεις της ΠΑΕ.



Εάν δεν αλλάξει η δομή λειτουργίας και η ποδοσφαιρική φιλοσοφία του κλαμπ, του χρόνου τέτοια μέρα θα ζήσουμε μία ακόμη… νύχτα μαρμότας.

01.09.2025, 08:26