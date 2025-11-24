«Για μένα οι 200 νίκες δεν είναι πολλές…»

@protothema.gr Με μία μπασκετική σφήνα και μπόλικη δόση χιούμορ ξεκινά την ανάλυση της νίκης του ΠΑΟΚ επί της Κηφισιάς ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου και στέκεται στα πολλά νεύρα που είχαν οι παίκτες της Κηφισιάς. #protothema #paok #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr

Ο Ιβάν Σαββίδης του εμπιστεύθηκε την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στις 10 Αυγούστου του 2017. Δύο σεζόν τότε με απόλυτη επιτυχία το αήττητο πρωτάθλημα που συνδυάστηκε και με νταμπλ! Έφυγε το 2019 και επέστρεψε τον Ιούλιο του 2021. Διανύει την πέμπτη σεζόν από τότε και κάπως έτσι συμπλήρωσε 200 νίκες σε ένα σύνολο 327 αγώνων! Προσέξτε! Έχει ποσοστό επιτυχίας (νικών) σε όλες τις διοργανώσεις που φθάνει στο 61,2% Δεύτερος ο Άγγελος Αναστασιάδης με 120 νίκες σε 212 αγώνες και ποσοστό επιτυχίας 56,6%.Από όπου κι αν το δεις ο Λουτσέσκου είναι ο καλύτερος και με διαφορά προπονητής στην 100ετή ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο αντικειμενικά κορυφαίος, εκείνος που φυσικά έχει κατακτήσει και τόσους τίτλους μέσα στα 6,5 χρόνια που κοουτσάρει τον Δικέφαλο. Αυτός όμως χθες το βράδυ μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς, αναρωτιόνταν αν… «σε βάθος τόσων ετών, μήπως ο αριθμός είναι μικρός;» Αυτός είναι ο Λουτσέσκου! Κερδίζει κάθε χρονιά πάνω από 30 παιχνίδια και εκείνος αναρωτιέται αν μπορούσε ή έπρεπε να είναι περισσότερα!Είναι κι αυτό πάντως ένα από τα στοιχεία που σαφώς του έχει περάσει ο πάντα πιεστικός και μαξιμαλιστής Ιβάν Σαββίδης! Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ που όσο ψηλά και αν φθάνουν οι άνθρωποί του, πάντα θα τους πιέζει γι ακόμη ψηλότερα! Κάπως έτσι ο Λουτσέσκου το έχει παραδεχθεί: «Ο Σαββίδης με έχει κάνει καλύτερο προπονητή». Αυτό εννοεί και γι αυτό οι δυο τους όσες εντάσεις και αν περνάνε, στο τέλος ο ένας… λατρεύει τον άλλο.Αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ κέρδισε δύσκολα μία Κηφισιά που έβγαλε και πάλι τρομερή ενέργεια σε όλο τον αγώνα. Μία ομάδα που ο ΠΑΟΚ κατάλαβε μετά το 20΄ ότι έπρεπε να ματσάρει τον ρυθμό της για να την καταβάλλει. Τα κατάφερε και για πολλοστή φορά φέτος τελείωσε με εντυπωσιακές δυνάμεις έναν αγώνα. Μεγάλο πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ και αυτό! Πόσο καλά είναι σε φυσική κατάσταση. Έβαλε τρία γκολ στα τελειώματα των ημιχρόνων έχοντας εξαιρετικό Οζντόεφ, φοβερό Ζίβκοβιτς και τον… «για μένα δεν θα γίνει παππούς ποτέ» Τάισον, σε άλλη μία επιτυχημένη ατάκα που είπε ο Λουτσέσκου χθες το βράδυ.* Για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ προέκυψαν μερικά ζητήματα συνεννόησης λίγο πριν ολοκληρωθεί η συμφωνία με την πλευρά Μυστακίδη. Στις 2 Σεπτεμβρίου οι άνθρωποι των δύο πλευρών έκαναν μία συμφωνία για το πώς θα γίνει η μεταβίβαση των μετοχών, συμφωνία που στο τέλος αμφισβητήθηκε από την πλευρά των αγοραστών. Ο Χατζόπουλος αντιλαμβάνεται πόσο μεγάλο είναι το όφελος του ΠΑΟΚ και συζητάει εκ νέου την κατάσταση και καλά κάνει. Από την άλλη η πλευρά Μυστακίδη θα πρέπει πολύ να προβληματιστεί για το πώς ουσιαστικά αλλά και επικοινωνιακά με τα μηνύματα που περνάει εδώ και μήνες, αντί να ενθουσιάζει τον κόσμο του ΠΑΟΚ για το όραμα που προσφέρει, προκαλεί τόσο μεγάλη επιφυλακτικότητα.