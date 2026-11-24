Αλουμινόχαρτο στα κλειδιά του αυτοκινήτου: Η επιστημονική εξήγηση πίσω από το παράξενο κόλπο

Ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο για τους ιδιοκτήτες σύγχρονων αυτοκινήτων, αρκεί να γνωρίζουν πώς λειτουργεί και ποιοι είναι οι περιορισμοί του