Τζουλιάνα Κέπκε: Η 17χρονη που έπεσε από 3.000 μέτρα στη ζούγκλα του Αμαζονίου και επέζησε

Η 17χρονη Τζουλιάνα Κέπκε επέζησε από την πτώση του αεροπλάνου στη ζούγκλα του Αμαζονίου και περιπλανήθηκε μόνη για ημέρες, μέχρι να βρει ανθρώπους που τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο