Τζουλιάνα Κέπκε: Η 17χρονη που έπεσε από 3.000 μέτρα στη ζούγκλα του Αμαζονίου και επέζησε
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Τζουλιάνα Κέπκε: Η 17χρονη που έπεσε από 3.000 μέτρα στη ζούγκλα του Αμαζονίου και επέζησε

Η 17χρονη Τζουλιάνα Κέπκε επέζησε από την πτώση του αεροπλάνου στη ζούγκλα του Αμαζονίου και περιπλανήθηκε μόνη για ημέρες, μέχρι να βρει ανθρώπους που τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο

Τζουλιάνα Κέπκε: Η 17χρονη που έπεσε από 3.000 μέτρα στη ζούγκλα του Αμαζονίου και επέζησε
Η ιστορία της Τζουλιάνα Κέπκε θεωρείται μία από τις πιο απίστευτες περιπτώσεις επιβίωσης από αεροπορικό δυστύχημα. Την παραμονή των Χριστουγέννων του 1971, η 17χρονη επέβαινε στην πτήση 508 της LANSA μαζί με τη μητέρα της, όταν το αεροπλάνο διαλύθηκε στον αέρα πάνω από τον Αμαζόνιο.

Παρά την πτώση από ύψος περίπου 3.000 μέτρων, η Τζουλιάνα επέζησε, όταν συνήλθε, βρισκόταν μόνη μέσα στη ζούγκλα, ανάμεσα στα συντρίμμια του αεροσκάφους.

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