Αγόρασε φάρο 150.000€ και μετέτρεψε τα ερείπιά του σε υπερκατασκευή: «Άρχισα να γίνομαι εμμονικός»

Αμερικανός επιχειρηματίας αγόρασε εγκαταλελειμμένο φάρο 100 ετών στα ανοιχτά του Μέριλαντ, επενδύοντας πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ για να τον μετατρέψει σε τουριστικό και εκπαιδευτικό κέντρο