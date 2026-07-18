Αγόρασε φάρο 150.000€ και μετέτρεψε τα ερείπιά του σε υπερκατασκευή: «Άρχισα να γίνομαι εμμονικός»
Αγόρασε φάρο 150.000€ και μετέτρεψε τα ερείπιά του σε υπερκατασκευή: «Άρχισα να γίνομαι εμμονικός»
Αμερικανός επιχειρηματίας αγόρασε εγκαταλελειμμένο φάρο 100 ετών στα ανοιχτά του Μέριλαντ, επενδύοντας πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ για να τον μετατρέψει σε τουριστικό και εκπαιδευτικό κέντρο
Το πάθος για την ιστορική συντήρηση ώθησε έναν Αμερικανό επιχειρηματία να ρισκάρει στην ανάπλαση ενός φάρου εκατό ετών που βρίσκεται στη μέση της θάλασσας, στα ανοιχτά των ακτών του Μέριλαντ.
Το έργο, με επικεφαλής τον Ρίτσαρντ Κάους, επιδιώκει να διασώσει από τη λήθη μια σειρά από εγκαταλελειμμένες υποδομές, μετατρέποντάς τις σε νέους χώρους αφιερωμένους στον τουρισμό και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Το έργο, με επικεφαλής τον Ρίτσαρντ Κάους, επιδιώκει να διασώσει από τη λήθη μια σειρά από εγκαταλελειμμένες υποδομές, μετατρέποντάς τις σε νέους χώρους αφιερωμένους στον τουρισμό και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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