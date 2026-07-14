Το μυστήριο της Βακτριανής: Ο θησαυρός των 22.000 χρυσών ευρημάτων που εξαφανίστηκε ξανά

Ο θρυλικός Χρυσός της Βακτριανής, με 22.000 ανεκτίμητα αντικείμενα από το Αφγανιστάν, κρύβεται ξανά για να σωθεί από τον πόλεμο και τις λεηλασίες