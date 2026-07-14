Το μυστήριο της Βακτριανής: Ο θησαυρός των 22.000 χρυσών ευρημάτων που εξαφανίστηκε ξανά
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Το μυστήριο της Βακτριανής: Ο θησαυρός των 22.000 χρυσών ευρημάτων που εξαφανίστηκε ξανά

Ο θρυλικός Χρυσός της Βακτριανής, με 22.000 ανεκτίμητα αντικείμενα από το Αφγανιστάν, κρύβεται ξανά για να σωθεί από τον πόλεμο και τις λεηλασίες

Το μυστήριο της Βακτριανής: Ο θησαυρός των 22.000 χρυσών ευρημάτων που εξαφανίστηκε ξανά
Ο χρυσός της Βακτριανής, της σημαντικής αρχαίας περιοχής που κατέκτησε ο Μέγας Αλέξανδρος το 329 π.Χ., αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς θησαυρούς που έχουν βρεθεί ποτέ.

Για σχεδόν μισό αιώνα, η συλλογή των 22.000 χρυσών αντικειμένων εξαφανίζεται και επανεμφανίζεται, ακολουθώντας τη θυελλώδη ιστορία του Αφγανιστάν. Σήμερα βρίσκεται και πάλι κρυμμένη σε άγνωστη τοποθεσία, μέχρι να θεωρηθεί ασφαλής η επιστροφή της στο κοινό.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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