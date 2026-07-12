18χρονος ζήτησε μια τελευταία αγκαλιά από την οικογένειά του πριν από τα ισόβια – Ο δικαστής είπε «όχι»
18χρονος ζήτησε μια τελευταία αγκαλιά από την οικογένειά του πριν από τα ισόβια – Ο δικαστής είπε «όχι»
Συγγνώμη προς την οικογένεια του θύματος ζήτησε ο 18χρονος, χωρίς όμως να αποφύγει τα ισόβια
Η αίθουσα του δικαστηρίου στη Φλόριντα βυθίστηκε στη σιωπή όταν ένας 18χρονος, λίγα δευτερόλεπτα πριν οδηγηθεί στη φυλακή για να εκτίσει ποινή ισόβιας κάθειρξης, ζήτησε να αγκαλιάσει για τελευταία φορά την οικογένειά του. Το αίτημά του, ωστόσο, απορρίφθηκε από τον δικαστή.
Ο Τόμας Στάιν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για φόνο πρώτου βαθμού, που συνδέεται με τον θανάσιμο πυροβολισμό της 15χρονης Κέιλα Ρίνκον-Μίλερ τον Μάρτιο του 2024 στο Κέιπ Κόραλ της Φλόριντα. Παράλληλα, του επιβλήθηκαν ακόμη 45 χρόνια φυλάκισης για τρεις απόπειρες ένοπλης ληστείας, ποινές που θα εκτιθούν διαδοχικά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ο Τόμας Στάιν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για φόνο πρώτου βαθμού, που συνδέεται με τον θανάσιμο πυροβολισμό της 15χρονης Κέιλα Ρίνκον-Μίλερ τον Μάρτιο του 2024 στο Κέιπ Κόραλ της Φλόριντα. Παράλληλα, του επιβλήθηκαν ακόμη 45 χρόνια φυλάκισης για τρεις απόπειρες ένοπλης ληστείας, ποινές που θα εκτιθούν διαδοχικά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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