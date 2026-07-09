Σοκ στον Ατλαντικό: 200.000 ραδιενεργά βαρέλια βρίσκονται στον βυθό εδώ και 80 χρόνια
Σοκ στον Ατλαντικό: 200.000 ραδιενεργά βαρέλια βρίσκονται στον βυθό εδώ και 80 χρόνια
Περισσότερα από 200.000 βαρέλια με ραδιενεργά απόβλητα βρίσκονται στον πυθμένα του Ατλαντικού
Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, χιλιάδες βαρέλια με ραδιενεργά απόβλητα κατέληγαν σκόπιμα στον πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού. Σήμερα, σχεδόν 80 χρόνια μετά τις πρώτες απορρίψεις, μια μεγάλη διεθνής επιστημονική αποστολή επιχειρεί να χαρτογραφήσει την κατάστασή τους και να εκτιμήσει τις πιθανές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Από το 1946 έως το 1990, περισσότερα από 200.000 βαρέλια με πυρηνικά απόβλητα βυθίστηκαν σε περιοχές του βορειοανατολικού Ατλαντικού από ευρωπαϊκές χώρες. Τα δοχεία είχαν σφραγιστεί με πίσσα ή τσιμέντο και τοποθετήθηκαν σε βάθη που ξεπερνούν τα 4.000 μέτρα, περίπου 600 χιλιόμετρα δυτικά των γαλλικών ακτών.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Από το 1946 έως το 1990, περισσότερα από 200.000 βαρέλια με πυρηνικά απόβλητα βυθίστηκαν σε περιοχές του βορειοανατολικού Ατλαντικού από ευρωπαϊκές χώρες. Τα δοχεία είχαν σφραγιστεί με πίσσα ή τσιμέντο και τοποθετήθηκαν σε βάθη που ξεπερνούν τα 4.000 μέτρα, περίπου 600 χιλιόμετρα δυτικά των γαλλικών ακτών.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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