Επιστήμονες εντόπισαν σημάδια αρχαίας ζωής εκεί που θεωρούσαν αδύνατο να υπάρχουν

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Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη στο Μαρόκο φέρνει νέα δεδομένα στην έρευνα για την πρώιμη ζωή στη Γη. Επιστήμονες εντόπισαν απολιθωμένες μικροβιακές δομές ηλικίας περίπου 180 εκατομμυρίων ετών σε θαλάσσια ιζήματα μεγάλου βάθους, σε ένα περιβάλλον όπου μέχρι σήμερα θεωρούνταν σχεδόν αδύνατη η διατήρηση τέτοιων βιολογικών αποτυπωμάτων.Η ανακάλυψη έγινε στην κοιλάδα Dadès από ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τη γεωβιολόγο Δρ. Ρόουαν Μάρτιντεϊλ του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν, κατά τη διάρκεια μελέτης αρχαίων υφάλων που κάποτε καλύπτονταν από έναν προϊστορικό ωκεανό.Οι παράξενες «ρυτίδες» που προκάλεσαν έκπληξηΚατά τη διάρκεια της έρευνας, οι επιστήμονες παρατήρησαν ασυνήθιστες κυματοειδείς επιφάνειες πάνω σε στρώματα ιζημάτων που είχαν δημιουργηθεί από υποθαλάσσιες κατολισθήσεις, γνωστές ως τουρβιδίτες (turbidites).Αρχικά, τα χαρακτηριστικά αυτά έμοιαζαν με τις γνωστές «ρυτιδωμένες δομές», μικροσκοπικές ανωμαλίες που δημιουργούνται όταν μικροβιακά στρώματα αναπτύσσονται πάνω σε άμμο και λάσπη. Ωστόσο, υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα: τα συγκεκριμένα ιζήματα είχαν σχηματιστεί σε βάθος μεγαλύτερο των 180 μέτρων, εκεί όπου το ηλιακό φως δεν μπορεί να φτάσει.Μετακινηθείτε εύκολα στις σκάλες, με τον ανελκυστήρα σκάλας της Draculis!Για ευθείες ή κυκλικές σκάλες, εσωτερικές & εξωτερικές. Δωρεάν μελέτη σκάλας!Η παρατήρηση αυτή ερχόταν σε αντίθεση με όσα γνώριζαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες, καθώς οι περισσότερες τέτοιες δομές συνδέονται με φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς που ζουν σε ρηχά, φωτεινά νερά.Η χημεία αντί για το φωςΓια να εξηγήσουν το παράδοξο, οι ερευνητές ανέλυσαν τη σύσταση των πετρωμάτων και διαπίστωσαν αυξημένες συγκεντρώσεις οργανικού άνθρακα κάτω από τις χαρακτηριστικές επιφάνειες, ένδειξη έντονης βιολογικής δραστηριότητας.Στη συνέχεια συνέκριναν τα ευρήματα με σύγχρονα δεδομένα από τον πυθμένα των ωκεανών, όπου έχουν καταγραφεί μικροβιακές κοινότητες που επιβιώνουν χωρίς ηλιακό φως.Η εξήγηση βρίσκεται στη χημειοσύνθεση. Σε αντίθεση με τη φωτοσύνθεση, οι συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί αντλούν την ενέργειά τους από χημικές αντιδράσεις αξιοποιώντας ουσίες όπως το υδρόθειο ή το μεθάνιο, γεγονός που τους επιτρέπει να αναπτύσσονται ακόμη και στο απόλυτο σκοτάδι.