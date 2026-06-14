Επανάσταση ή απάτη: Κινεζική εταιρεία ισχυρίζεται πως έφτιαξε μεταφραστή κατοικίδιων με 95% ακρίβεια
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Επανάσταση ή απάτη: Κινεζική εταιρεία ισχυρίζεται πως έφτιαξε μεταφραστή κατοικίδιων με 95% ακρίβεια

Κινεζική startup ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός μεταφραστή που μπορεί να ερμηνεύσει ήχους σκύλων και γατών με ακρίβεια που αγγίζει το 95%

Επανάσταση ή απάτη: Κινεζική εταιρεία ισχυρίζεται πως έφτιαξε μεταφραστή κατοικίδιων με 95% ακρίβεια
Ενώ οι περισσότερες εμπορικές εφαρμογές του είδους δημιουργούνται κυρίως για ψυχαγωγικούς λόγους, η τεχνολογική startup Meng Xiaoyi ισχυρίζεται πως η νέα της συσκευή είναι απολύτως πραγματική δημιουργούμενη με τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με την εταιρεία, όσο το κατοικίδιο φορά τη συσκευή στον λαιμό του, ο μεταφραστής μπορεί να αναγνωρίσει τους ήχους, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορική του γλώσσα.

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