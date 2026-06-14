Επανάσταση ή απάτη: Κινεζική εταιρεία ισχυρίζεται πως έφτιαξε μεταφραστή κατοικίδιων με 95% ακρίβεια
Επανάσταση ή απάτη: Κινεζική εταιρεία ισχυρίζεται πως έφτιαξε μεταφραστή κατοικίδιων με 95% ακρίβεια
Κινεζική startup ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός μεταφραστή που μπορεί να ερμηνεύσει ήχους σκύλων και γατών με ακρίβεια που αγγίζει το 95%
Ενώ οι περισσότερες εμπορικές εφαρμογές του είδους δημιουργούνται κυρίως για ψυχαγωγικούς λόγους, η τεχνολογική startup Meng Xiaoyi ισχυρίζεται πως η νέα της συσκευή είναι απολύτως πραγματική δημιουργούμενη με τεχνητή νοημοσύνη.
Σύμφωνα με την εταιρεία, όσο το κατοικίδιο φορά τη συσκευή στον λαιμό του, ο μεταφραστής μπορεί να αναγνωρίσει τους ήχους, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορική του γλώσσα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Σύμφωνα με την εταιρεία, όσο το κατοικίδιο φορά τη συσκευή στον λαιμό του, ο μεταφραστής μπορεί να αναγνωρίσει τους ήχους, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορική του γλώσσα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα