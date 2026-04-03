Artemis II: Τα δύο πρώτα προβλήματα που ανέφεραν οι αστροναύτες στο Διάστημα
Οι πρώτες ώρες στο Διάστημα έφεραν μικρά αλλά όχι ασήμαντα προβλήματα για το πλήρωμα του Artemis II
Η αποστολή Artemis II ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, με εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να παρακολουθούν την εκτόξευση και να βλέπουν για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες ανθρώπους να κατευθύνονται ξανά προς τη Σελήνη. Τρεις αστροναύτες της NASA και ένας της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας μπήκαν σε ένα ταξίδι 10 ημερών, που φιλοδοξεί να ανοίξει τον δρόμο για τη νέα εποχή της εξερεύνησης του Διαστήματος.
Η εκτόξευση κύλησε ομαλά, παρά τις ανησυχίες για τις καιρικές συνθήκες και τα σύννεφα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα. Όλα έδειχναν να πηγαίνουν ιδανικά. Μέχρι τη στιγμή που το πλήρωμα άρχισε να στέλνει τις πρώτες του παρατηρήσεις από το Διάστημα.
Οι κάμερες που δεν… συνεργάζονται
Σύμφωνα με το LADbible, μία από τις πρώτες «παραφωνίες» είχε να κάνει με τον εξοπλισμό καταγραφής. Ο διοικητής της αποστολής, Reid Wiseman, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την ποιότητα των εικόνων που λαμβάνουν από τις GoPro, περιγράφοντας τα πλάνα ως υπερβολικά φωτεινά και «ξεπλυμένα».
Ακόμη πιο αποκαλυπτική ήταν η αναφορά του για τις κάμερες των iPhone που έχουν μαζί τους, εξηγώντας ότι η προσπάθεια να φωτογραφίσουν τη Γη μοιάζει με το να προσπαθείς να τραβήξεις τη Σελήνη από την αυλή του σπιτιού σου. Με απλά λόγια, η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε καθημερινά στη Γη δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται το ίδιο καλά στις ακραίες συνθήκες του Διαστήματος.
