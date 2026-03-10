Η κρυφή λειτουργία του Instagram που έχει ξετρελάνει τους χρήστες
BEST OF NETWORK

Η κρυφή λειτουργία του Instagram που έχει ξετρελάνει τους χρήστες

Μια κρυφή λειτουργία του Instagram μόλις ανακαλύφθηκε από τους χρήστες και την έχουν λατρέψει

Η κρυφή λειτουργία του Instagram που έχει ξετρελάνει τους χρήστες
Το Instagram πρόσθεσε διακριτικά μια λειτουργία που οι χρήστες μόλις τώρα ανακαλύπτουν και μέχρι στιγμής δείχνουν να την απολαμβάνουν.

Πλέον τα feeds είναι γεμάτα με matcha, Pilates, padel και προσεγμένη αισθητική, αλλά κάποτε οι φωτογραφίες ήταν πιο θολές, πιο αυθόρμητες και αρκετά τυχαίες. Όμως οι millennials το λάτρευαν.


Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης