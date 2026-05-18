Ποιότητα νερού: Επενδύοντας στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη βιώσιμη διαχείριση
Η ποιότητα του νερού ως βασική προτεραιότητα
Sponsored Content
Το νερό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αγαθά της καθημερινότητας, και η ποιότητά του συνδέεται άμεσα με την υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Από την κατανάλωση και την προετοιμασία φαγητού μέχρι την προσωπική υγιεινή και την καθαριότητα του σπιτιού, η αξία του ποιοτικού νερού είναι καθοριστική για κάθε νοικοκυριό.
Για την ΕΥΔΑΠ, η διασφάλιση υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού αποτελεί διαχρονική στρατηγική προτεραιότητα. Μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο υποδομών, σύγχρονων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και συνεχών επενδύσεων, η εταιρεία διασφαλίζει καθημερινά την ασφαλή υδροδότηση εκατομμυρίων πολιτών στην Αττική.
Η Αθήνα τροφοδοτείται με νερό που προέρχεται από φυσικές πηγές και ταμιευτήρες υψηλής ποιότητας, οι οποίοι βρίσκονται σε προστατευμένες περιοχές, μακριά από έντονη βιομηχανική και γεωργική δραστηριότητα. Παράλληλα, η μεταφορά του πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό με φυσική ροή μέσω βαρύτητας, στοιχείο που συμβάλλει τόσο στη διατήρηση της ποιότητας όσο και στη βιώσιμη διαχείριση του πόρου.
Σύγχρονες υποδομές και συνεχείς ποιοτικοί έλεγχοι
Η ποιότητα του νερού δεν εξαρτάται μόνο από την προέλευσή του, αλλά και από το σύνολο των διαδικασιών που ακολουθούνται μέχρι να φτάσει με ασφάλεια στη βρύση του καταναλωτή.
Η ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται περίπου 14.300 χιλιόμετρα δικτύου ύδρευσης και λειτουργεί τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού συνολικής δυναμικότητας 1,8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού ημερησίως. Μέσα από τις εγκαταστάσεις αυτές πραγματοποιείται η επεξεργασία, ο ποιοτικός έλεγχος και η συνεχής παρακολούθηση του νερού, σύμφωνα με τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα.
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι πραγματοποιούνται καθημερινά σε όλα τα στάδια της υδροδότησης, από τις πηγές υδροληψίας έως τα σημεία κατανάλωσης, διασφαλίζοντας ότι το νερό που φτάνει στα σπίτια των πολιτών πληροί υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.
Παράλληλα, η εταιρεία αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων, ενισχύοντας τη δυνατότητα έγκαιρης ανίχνευσης προβλημάτων και ταχύτερης παρέμβασης όπου απαιτείται.
Επενδύσεις για την αναβάθμιση και εξυγίανση του δικτύου
Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του νερού συνδέεται άμεσα με την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και την εξυγίανση του δικτύου.
Στο πλαίσιο του επενδυτικού της προγράμματος, η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί έργα εκσυγχρονισμού δικτύων, αντικατάστασης παλαιών αγωγών και περιορισμού των απωλειών νερού, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αξιοπιστίας και της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών ύδρευσης.
Παράλληλα, επενδύει στην ανάπτυξη «έξυπνων» δικτύων και ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης, που επιτρέπουν τον καλύτερο έλεγχο της λειτουργίας των υποδομών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του νερού.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη θωράκιση των υποδομών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και της λειψυδρίας. Η παρατεταμένη ανομβρία των τελευταίων ετών ανέδειξε ακόμη περισσότερο την ανάγκη για στρατηγικές επενδύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του δικτύου και διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη επάρκεια και ποιότητα του νερού.
Ποιότητα ζωής που ξεκινά από το σπίτι
Η ποιότητα του νερού αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινής ευημερίας. Είναι συνδεδεμένη με την ασφάλεια του σπιτιού, τη φροντίδα της οικογένειας και τη συνολική ποιότητα ζωής.
Πίσω από κάθε ποτήρι νερού βρίσκεται ένα σύνθετο σύστημα υποδομών, επιστημονικής παρακολούθησης και συνεχών επενδύσεων που λειτουργεί καθημερινά με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ποιότητας.
Για την ΕΥΔΑΠ, η επένδυση στην ποιότητα του νερού δεν αφορά μόνο το παρόν, αλλά και τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, βιώσιμου και ανθεκτικού μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.
κεντρική φωτογραφία: Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Αχαρνών, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ
