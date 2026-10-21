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Ρωσικό μαχητικό Sukhoi Su-30 συνετρίβη στο Καλίνινγκραντ, εκτοξεύτηκαν οι πιλότοι, δείτε βίντεο
Ρωσικό μαχητικό Sukhoi Su-30 συνετρίβη στο Καλίνινγκραντ, εκτοξεύτηκαν οι πιλότοι, δείτε βίντεο
Το αεροσκάφος εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση και συνετρίβη σε ακατοίκητη περιοχή
Μαχητικό αεροσκάφος Su-30 συνετρίβη στην περιφέρεια του Καλίνινγκραντ κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
«Στις 21 Οκτωβρίου, στην περιφέρεια του Καλίνινγκραντ, αεροσκάφος Su-30 συνετρίβη κατά την εκτέλεση προγραμματισμένης εκπαιδευτικής πτήσης», ανέφερε το υπουργείο.
Τα μέλη του πληρώματος πρόλαβαν να εκτιναχθούν από το αεροσκάφος και περισυνελέγησαν από επίγεια ομάδα έρευνας και διάσωσης.
Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, η ζωή των πιλότων δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο νοσηλεύονται τραυματισμένοι.
Το μαχητικό δεν έφερε οπλισμό και κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή.
«Στις 21 Οκτωβρίου, στην περιφέρεια του Καλίνινγκραντ, αεροσκάφος Su-30 συνετρίβη κατά την εκτέλεση προγραμματισμένης εκπαιδευτικής πτήσης», ανέφερε το υπουργείο.
Τα μέλη του πληρώματος πρόλαβαν να εκτιναχθούν από το αεροσκάφος και περισυνελέγησαν από επίγεια ομάδα έρευνας και διάσωσης.
👀 A Russian Su-30SM multirole fighter jet has crashed in the Kaliningrad region.— UNITED24 Media (@United24media) October 21, 2026
Russian media report both crew members managed to eject from the aircraft but sustained injuries. pic.twitter.com/QGv6ihw7fQ
Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, η ζωή των πιλότων δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο νοσηλεύονται τραυματισμένοι.
Το μαχητικό δεν έφερε οπλισμό και κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή.
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