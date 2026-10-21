Ο Νιλ Γιανγκ είπε ότι η ταινία Digger είναι η καλύτερη που έχει δει ποτέ: «Πραγματικό έργο τέχνης»
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Νιλ Γιανγκ Digger Τομ Κρουζ

Ο Νιλ Γιανγκ είπε ότι η ταινία Digger είναι η καλύτερη που έχει δει ποτέ: «Πραγματικό έργο τέχνης»

«Μην διαβάσετε άλλες κριτικές προτού τη δείτε», είπε ο θρυλικός τραγουδοποιός

Ο Νιλ Γιανγκ είπε ότι η ταινία Digger είναι η καλύτερη που έχει δει ποτέ: «Πραγματικό έργο τέχνης»
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Δηλώσεις για τη μαύρη κωμωδία «Digger» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ έκανε ο Νιλ Γιανγκ σχολιάζοντας πως είναι η «καλύτερη ταινία» που έχει δει ποτέ, ενώ προέτρεψε τους θαυμαστές του να αγνοήσουν τις αρνητικές κριτικές που έχει λάβει.

Η ταινία «Digger» σε σενάριο και σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Αλεχάντρο Γκονσάλες Ιναρίτου ακολουθεί τον μεγιστάνα του πετρελαίου Ντίγκερ Ρόκγουελ, ο οποίος προσπαθεί να σώσει τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων από μια περιβαλλοντική καταστροφή για την οποία ευθύνεται ο ίδιος. Η σατιρική μαύρη κωμωδία περιλαμβάνει επίσης αρκετές ανατροπές ως προς το είδος της, γεγονός που δίχασε τους κριτικούς, οι οποίοι στην πλειονότητά τους επέκριναν έντονα την ταινία.

Η ταινία δεν είχε επιτυχία στο box office. Κατά το πρώτο της Σαββατοκύριακο προβολής, απέφερε μόλις 20 εκατομμύρια δολάρια, έναντι προϋπολογισμού παραγωγής 160 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που την καθιστά υποψήφια για μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές αποτυχίες στην ιστορία του Χόλιγουντ.


Ωστόσο, αρκετοί καλλιτέχνες έχουν εκφράσει τον θαυμασμό τους για την κωμωδία «Digger». Η Αν Χάθαγουεϊ τη χαρακτήρισε «έξυπνη, ψυχεδελική, επιθετική, αστεία και φιλόδοξη» σε διθυραμβική κριτική στον λογαριασμό της στο Letterboxd, ενώ ο Νιλ Γιανγκ δημοσίευσε ένα εκτενές κείμενο στο blog του, στο οποίο αποκαλεί το έργο «Digger» την «καλύτερη ταινία που έχει δει ποτέ».

«Καμία από τις κριτικές που έχω διαβάσει δεν περιγράφει επαρκώς αυτή την ταινία, κατά τη γνώμη μου. Φαίνεται να χάνουν τη συνολική της επίδραση και οι περισσότερες είναι αρνητικές», έγραψε. «Αυτή η ταινία κατοικεί σε έναν κόσμο τέχνης. Αποτελεί από μόνη της την καλύτερη κριτική για τον εαυτό της. Μην διαβάσετε άλλες κριτικές και ξεχάστε αυτήν εδώ, προτού δείτε το Digger», ανέφερε ο Καναδo-Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και σκηνοθέτης.

Συνέχισε λέγοντας ότι θα ήταν «παραπλανητικό» να εκλάβει κανείς το «Digger» ως μια τυπική υπερπαραγωγή με τον Τομ Κρουζ. «Δεν βλέπω αυτή την ταινία ως ένα εμπορικό εγχείρημα. Πρόκειται, μάλλον, για ένα έργο τέχνης της εποχής μας. Όσα λέγονται στην ταινία Digger αποτελούν άμεση αντανάκλαση του σημερινού πολιτικού και κοινωνικού κόσμου. Η ταινία είναι τόσο γεμάτη καλλιτεχνική έκφραση και ριζικές ανατροπές, που ίσως φανεί υπερβολική σε όσους περιμένουν μια εμπορική ταινία, όπως αυτές που έχουμε συνηθίσει σήμερα», επισήμανε ο Νιλ Γιανγκ.

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Ο Νιλ Γιανγκ παρότρυνε τους θεατές να παρακολουθήσουν την ταινία με «ανοιχτό μυαλό»: «Πρόκειται για την καλύτερη ταινία - πραγματικό έργο τέχνης - που έχω δει ποτε, αν και αυτή είναι απλώς η δική μου γνώμη», τόνισε.
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