Πετρέλαιο Θέρμανσης από τα πρατήρια Shell: Έως 6% όφελος με την Τράπεζα Πειραιώς και κουπόνια καυσίμων 45€ με snappi

Ζεστασιά με περισσότερα οφέλη από ποτέ προσφέρει φέτος η Coral A.E. – Shell Licensee, με τη νέα περίοδο διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης. Οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν από προσφορές που περιλαμβάνουν έως 6% όφελος, έως 12 άτοκες δόσεις, διπλάσιους πόντους Shell GO+ και κουπόνια αξίας 45€ για καύσιμα V-Power, απολαμβάνοντας παράλληλα την εγγυημένη ποιότητα της Shell.Το πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell συνδυάζει την αξιοπιστία του προϊόντος με πρόσθετα οικονομικά οφέλη, ενώ γιαπαρέχεται επιπλέον. Η παραγγελία πραγματοποιείται εύκολα και online, ενώ το εκτεταμένο δίκτυο διανομής της Shell εξασφαλίζει την παράδοση πετρελαίου θέρμανσης σε κάθε σπίτι.Παράλληλα, από τις, η Coral συνεργάζεται με τηνκαι το πρόγραμμα επιβράβευσης yellow, προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα να κερδίσουν έως 6% σε yellows για αγορές πετρελαίου θέρμανσης σε επιλεγμένα πρατήρια:6% σε yellows με πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς3% σε yellows με χρεωστική κάρτα της Τράπεζας ΠειραιώςΕπιπλέον, όσοι ανοίξουν νέο λογαριασμόκαι πραγματοποιήσουν αγορά πετρελαίου θέρμανσης από τα πρατήρια Shell κερδίζουν κουπόνια συνολικής αξίας 45€ για την αγορά καυσίμων V-Power.Πρόσθετα οφέλη προσφέρονται και στους κατόχους καρτών άλλων τραπεζών. Συγκεκριμένα, με την Εθνική Τράπεζα, το όφελος ανέρχεται σε 2% με πιστωτική κάρτα και σε 1% με χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα. Αντίστοιχα, με την Alpha Bank, οι καταναλωτές κερδίζουν 3% με την Energy Mastercard. Για τους πελάτες και των δύο τραπεζών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα επιπλέον προνόμια.