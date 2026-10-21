Αντώνης Λουδάρος: Δεν ήταν ευχάριστο όταν διαγνώστηκα με καρκίνο του δέρματος, αλλά ήταν κάτι αντιμετωπίσιμο και πέρασε
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Αντώνης Λουδάρος Καρκίνος

Αντώνης Λουδάρος: Δεν ήταν ευχάριστο όταν διαγνώστηκα με καρκίνο του δέρματος, αλλά ήταν κάτι αντιμετωπίσιμο και πέρασε

Όλοι θα πεθάνουμε, το πότε δεν το ξέρει κανείς, γι' αυτό ζήστε το τώρα, σχολίασε ο ηθοποιός

Αντώνης Λουδάρος: Δεν ήταν ευχάριστο όταν διαγνώστηκα με καρκίνο του δέρματος, αλλά ήταν κάτι αντιμετωπίσιμο και πέρασε
Ιωάννα Μαρίνου
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Στην περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος, αναφέρθηκε ο Αντώνης Λουδάρος, εξηγώντας πως, παρά την αρχική δυσκολία, επρόκειτο για κάτι αντιμετωπίσιμο, το οποίο πλέον έχει ξεπεράσει.

Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με τον ίδιο να περνάει ένα μήνυμα για την πρόληψη, με αφορμή τη δική του εμπειρία.

Όπως τόνισε ο Αντώνης Λουδάρος, εστιάζει στη θετική πλευρά της κατάστασης, καθώς όπως είπε, θα μπορούσε να διαγνωστεί με κάτι που δεν αντιμετωπίζεται: «Δεν ήταν ευχάριστο όταν διαγνώστηκα με καρκίνο του δέρματος, αλλά θα μπορούσε να μου ανακοινώσει κάτι πολύ πιο δύσκολο, ήταν κάτι αντιμετωπίσιμο, πέρασε και μπορώ να μιλήσω γι΄αυτό. Θα μείνω στην πρόληψη. Εγώ είχα κάτι σε σχέση με τον ήλιο, αυτό είναι το μήνυμά μου, αυτό θέλω να πω».

Δείτε το βίντεο


Στη συνέχεια, ο ηθοποιός επεσήμανε ότι, επειδή το τέλος κάθε ανθρώπου είναι άγνωστο, είναι σημαντικό ο καθένας να ζει τη στιγμή: «Όλοι θα πεθάνουμε, το πότε δεν το ξέρει κανείς. Μπορεί τώρα μετά τη συνέντευξη να βγω έξω, να με χτυπήσει ένα αμάξι και να πεθάνω. Δεν το ξέρουμε, γι' αυτό ζήστε το τώρα και ζήστε το ωραία, με αγάπη, με γλυκύτητα στους ανθρώπους».
Ιωάννα Μαρίνου
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