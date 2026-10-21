Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Το Ισραήλ καταδικάζει την έγκριση του Τουρκολιβυκού μνημονίου, «η Τουρκία για άλλη μία φορά αποσταθεροποιεί την Ανατολική Μεσόγειο»
Το Ισραήλ καταδικάζει την έγκριση του Τουρκολιβυκού μνημονίου, «η Τουρκία για άλλη μία φορά αποσταθεροποιεί την Ανατολική Μεσόγειο»
«Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των στενών συμμάχων μας στην περιοχή», έγραψε στην πλατφόρμα Χ το Ισραηλινό ΥΠΕΞ
Το υπουργείο εξωτερικών του Ισραήλ ξεκαθάρισε τη θέση του, με ανακοίνωση στην πλατφόρμα Χ, απέναντι στην απόφαση της Λιβυκής Βουλής να επικυρώσει το Μνημόνιο Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.
«Το Ισραήλ καταδικάζει έντονα την απόφαση της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων να επικυρώσει το Μνημόνιο Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των στενών συμμάχων μας στην περιοχή», έγραψε φωτογραφίζοντας την Ελλάδα και την Κύπρο.
«Δυστυχώς, για άλλη μια φορά βλέπουμε την Τουρκία να ενεργεί με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου», επεσήμανε κλείνοντας την ανάρτηση.
«Το Ισραήλ καταδικάζει έντονα την απόφαση της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων να επικυρώσει το Μνημόνιο Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των στενών συμμάχων μας στην περιοχή», έγραψε φωτογραφίζοντας την Ελλάδα και την Κύπρο.
«Δυστυχώς, για άλλη μια φορά βλέπουμε την Τουρκία να ενεργεί με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου», επεσήμανε κλείνοντας την ανάρτηση.
Israel strongly condemns the decision of the Libyan House of Representatives to ratify the Maritime Jurisdiction Memorandum between Turkey and Libya. This agreement infringes upon the sovereign rights of our close allies in the region. Regretfully, once again we see Turkey working to destabilise the east Mediterranean region.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 21, 2026
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