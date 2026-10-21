Το Ισραήλ καταδικάζει την έγκριση του Τουρκολιβυκού μνημονίου, «η Τουρκία για άλλη μία φορά αποσταθεροποιεί την Ανατολική Μεσόγειο»
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Τουρκία Λιβύη Ανατολική Μεσόγειος

Το Ισραήλ καταδικάζει την έγκριση του Τουρκολιβυκού μνημονίου, «η Τουρκία για άλλη μία φορά αποσταθεροποιεί την Ανατολική Μεσόγειο»

«Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των στενών συμμάχων μας στην περιοχή», έγραψε στην πλατφόρμα Χ το Ισραηλινό ΥΠΕΞ

Το Ισραήλ καταδικάζει την έγκριση του Τουρκολιβυκού μνημονίου, «η Τουρκία για άλλη μία φορά αποσταθεροποιεί την Ανατολική Μεσόγειο»
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Το υπουργείο εξωτερικών του Ισραήλ ξεκαθάρισε τη θέση του, με ανακοίνωση στην πλατφόρμα Χ, απέναντι στην απόφαση της Λιβυκής Βουλής να επικυρώσει το Μνημόνιο Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.

«Το Ισραήλ καταδικάζει έντονα την απόφαση της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων να επικυρώσει το Μνημόνιο Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των στενών συμμάχων μας στην περιοχή», έγραψε φωτογραφίζοντας την Ελλάδα και την Κύπρο.

«Δυστυχώς, για άλλη μια φορά βλέπουμε την Τουρκία να ενεργεί με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου», επεσήμανε κλείνοντας την ανάρτηση. 

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