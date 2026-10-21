KAYAK και «Μαζί για το Παιδί»: Η αξία της προσφοράς γίνεται πράξη
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KAYAK και «Μαζί για το Παιδί»: Η αξία της προσφοράς γίνεται πράξη

Μια πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης με την προσφορά συνολικά 1.000 τουρτών

KAYAK και «Μαζί για το Παιδί»: Η αξία της προσφοράς γίνεται πράξη
Η αξία της προσφοράς βρίσκεται στη διαφορά που μπορεί να κάνει στην καθημερινότητα των
ανθρώπων.

Με αυτή τη φιλοσοφία, η KAYAK συνεργάζεται με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», προσφέροντας
συνολικά 1.000 τούρτες, με στόχο να συμβάλει έμπρακτα στο σημαντικό κοινωνικό έργο της Ένωσης
και στη στήριξη των παιδιών.

Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της KAYAK να αξιοποιεί τις δυνατότητές της για να
προσφέρει ουσιαστικά στην κοινωνία. Γιατί η επιχειρηματική δραστηριότητα αποκτά ακόμη
μεγαλύτερη αξία όταν συνοδεύεται από υπευθυνότητα, ευαισθησία και διάθεση για προσφορά.

Κλείσιμο
Για την KAYAK, κάθε πράξη προσφοράς είναι μια ευκαιρία να μοιραστεί κάτι περισσότερο από ένα
προϊόν: να συμβάλει στη δημιουργία θετικών στιγμών και να γίνει μέρος μιας προσπάθειας που έχει
πραγματική αξία.
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