KAYAK και «Μαζί για το Παιδί»: Η αξία της προσφοράς γίνεται πράξη

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Η αξία της προσφοράς βρίσκεται στη διαφορά που μπορεί να κάνει στην καθημερινότητα τωνανθρώπων.Με αυτή τη φιλοσοφία, η KAYAK συνεργάζεται με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», προσφέρονταςσυνολικά 1.000 τούρτες, με στόχο να συμβάλει έμπρακτα στο σημαντικό κοινωνικό έργο της Ένωσηςκαι στη στήριξη των παιδιών.Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της KAYAK να αξιοποιεί τις δυνατότητές της για ναπροσφέρει ουσιαστικά στην κοινωνία. Γιατί η επιχειρηματική δραστηριότητα αποκτά ακόμημεγαλύτερη αξία όταν συνοδεύεται από υπευθυνότητα, ευαισθησία και διάθεση για προσφορά.Για την KAYAK, κάθε πράξη προσφοράς είναι μια ευκαιρία να μοιραστεί κάτι περισσότερο από έναπροϊόν: να συμβάλει στη δημιουργία θετικών στιγμών και να γίνει μέρος μιας προσπάθειας που έχειπραγματική αξία.