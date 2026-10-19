Εκδηλώσεις και Διεθνές Συνέδριο για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 30 ετών από την ίδρυση της Διεθνούς Μπλε Ασπίδας