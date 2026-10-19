Εκδηλώσεις και Διεθνές Συνέδριο για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Εκδηλώσεις και Διεθνές Συνέδριο για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 30 ετών από την ίδρυση της Διεθνούς Μπλε Ασπίδας
Η Διεθνής Μπλε Ασπίδα (Blue Shield International), η Ελληνική Επιτροπή της Μπλε Ασπίδας, το Monuments Men and Women Foundation, και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο UNIC Athens διοργανώνουν, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού και Εθνικής Άμυνας, εκδηλώσεις και διεθνές συνέδριο με τίτλο «Blue Shield 30: The Past, Present and Future of Cultural Property Protection». Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2026, στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Παπανικολάου, στο campus του Πανεπιστημίου στο Ελληνικό.
Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ένοπλες συγκρούσεις, οι φυσικές καταστροφές, και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θέτουν την πολιτιστική κληρονομικά σε αυξανόμενο κίνδυνο, η προστασία των πολιτιστικών αγαθών συνιστά πρωταρχικό στόχο και επιτακτικό καθήκον. Το Συνέδριο εξετάζει τις σύγχρονες προκλήσεις και απειλές, και διερευνά τις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας, συμβάλλοντας στον διάλογο για την πρόληψη της καταστροφής, της παράνομης διακίνησης και της απώλειας πολιτιστικών αγαθών. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας, εθνικών επιτροπών της Μπλε Ασπίδας, διεθνών οργανισμών, ενόπλων δυνάμεων και ανθρωπιστικών φορέων, καθώς και ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες του χώρου. Θα εξεταστεί, μεταξύ άλλων, η ιστορική εξέλιξη και το διεθνές νομικό πλαίσιο προστασίας των πολιτιστικών αγαθών, η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησής τους, η αποκατάσταση και η επιστροφή τους, η εκπαίδευση στελεχών, καθώς και οι προκλήσεις που θέτουν οι σύγχρονες συγκρούσεις και η κλιματική αλλαγή.
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το UNIC Athens, η ακαδημαϊκή και ερευνητική του βάση στην Ελλάδα, με σταθερή προσήλωση στην ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς και εξειδικευμένους φορείς και με ενεργό ενδιαφέρον για τις σύγχρονες εξελίξεις, επιδιώκουν, μέσα από τη διοργάνωση του συνεδρίου, να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την διαφύλαξη των πολιτιστικών αγαθών και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.
Οι επετειακές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα από τις 23 έως τις 26 Οκτωβρίου 2026 και θα φιλοξενηθούν σε διαφορετικούς χώρους της πόλης.
Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Ακρόπολης και στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.
Το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οι εργασίες του διεθνούς συνεδρίου θα φιλοξενηθούν στο campus του UNIC Athens, στο Ελληνικό.
Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, οι ομιλίες και τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο Πολεμικό Μουσείο.
Πληροφορίες και Συμμετοχή στο Συνέδριο:
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική.
Η συμμετοχή του κοινού είναι δυνατή μόνο κατά τις ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου, στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2026. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή.
Εγγραφή: Registration Blue Shield General Assembly 2026 - Blue Shield International
Πρόγραμμα συνεδρίου: Link
Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Γεώργιος Παπανικολάου, UNIC Athens, 29η Οδός Αρ. 17 Αθήνα, Ελληνικό 167 77 (5’ λεπτά περπάτημα από τη στάση του μετρό Ελληνικό).
Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ένοπλες συγκρούσεις, οι φυσικές καταστροφές, και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θέτουν την πολιτιστική κληρονομικά σε αυξανόμενο κίνδυνο, η προστασία των πολιτιστικών αγαθών συνιστά πρωταρχικό στόχο και επιτακτικό καθήκον. Το Συνέδριο εξετάζει τις σύγχρονες προκλήσεις και απειλές, και διερευνά τις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας, συμβάλλοντας στον διάλογο για την πρόληψη της καταστροφής, της παράνομης διακίνησης και της απώλειας πολιτιστικών αγαθών. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας, εθνικών επιτροπών της Μπλε Ασπίδας, διεθνών οργανισμών, ενόπλων δυνάμεων και ανθρωπιστικών φορέων, καθώς και ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες του χώρου. Θα εξεταστεί, μεταξύ άλλων, η ιστορική εξέλιξη και το διεθνές νομικό πλαίσιο προστασίας των πολιτιστικών αγαθών, η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησής τους, η αποκατάσταση και η επιστροφή τους, η εκπαίδευση στελεχών, καθώς και οι προκλήσεις που θέτουν οι σύγχρονες συγκρούσεις και η κλιματική αλλαγή.
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το UNIC Athens, η ακαδημαϊκή και ερευνητική του βάση στην Ελλάδα, με σταθερή προσήλωση στην ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς και εξειδικευμένους φορείς και με ενεργό ενδιαφέρον για τις σύγχρονες εξελίξεις, επιδιώκουν, μέσα από τη διοργάνωση του συνεδρίου, να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την διαφύλαξη των πολιτιστικών αγαθών και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.
Οι επετειακές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα από τις 23 έως τις 26 Οκτωβρίου 2026 και θα φιλοξενηθούν σε διαφορετικούς χώρους της πόλης.
Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Ακρόπολης και στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.
Το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οι εργασίες του διεθνούς συνεδρίου θα φιλοξενηθούν στο campus του UNIC Athens, στο Ελληνικό.
Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, οι ομιλίες και τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο Πολεμικό Μουσείο.
Πληροφορίες και Συμμετοχή στο Συνέδριο:
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική.
Η συμμετοχή του κοινού είναι δυνατή μόνο κατά τις ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου, στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2026. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή.
Εγγραφή: Registration Blue Shield General Assembly 2026 - Blue Shield International
Πρόγραμμα συνεδρίου: Link
Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Γεώργιος Παπανικολάου, UNIC Athens, 29η Οδός Αρ. 17 Αθήνα, Ελληνικό 167 77 (5’ λεπτά περπάτημα από τη στάση του μετρό Ελληνικό).
Για πρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μαρία Άννα Ιωσηφίδου:
Τηλέφωνο: 211 444 7221
Ηλεκτρονική διεύθυνση: iosifidou.ma@unic.ac.cy
Ώρες επικοινωνίας: 8 π.μ. – 8 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης παρακαλούνται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στη διεύθυνση iosifidou.ma@unic.ac.cy. Η βεβαίωση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου.
Τηλέφωνο: 211 444 7221
Ηλεκτρονική διεύθυνση: iosifidou.ma@unic.ac.cy
Ώρες επικοινωνίας: 8 π.μ. – 8 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης παρακαλούνται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στη διεύθυνση iosifidou.ma@unic.ac.cy. Η βεβαίωση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου.
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