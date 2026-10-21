Μάικλ Σιν: Κέρδισα πολλά χρήματα, αλλά κατέληξα να χαρίσω σχεδόν όλα όσα έβγαλα
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Μάικλ Σιν Χρήματα

Μάικλ Σιν: Κέρδισα πολλά χρήματα, αλλά κατέληξα να χαρίσω σχεδόν όλα όσα έβγαλα

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ ιδιαίτερα για τα υλικά αγαθά

Μάικλ Σιν: Κέρδισα πολλά χρήματα, αλλά κατέληξα να χαρίσω σχεδόν όλα όσα έβγαλα
Ιωάννα Μαρίνου
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Σχεδόν το σύνολο των χρημάτων που έχει κερδίσει στη διάρκεια της καριέρας του έχει χαρίσει ο Μάικλ Σιν, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.

Ο 57χρονος Ουαλός ηθοποιός, ο οποίος συμμετέχει στο «Celebrity Traitors», μίλησε στο περιοδικό Saga και εξήγησε ότι τα χρήματα ποτέ δεν αποτέλεσαν βασική προτεραιότητά του. «Στα 18 μου, δεν με ένοιαζε αν είχα χρήματα ή όχι» ανέφερε, προσθέτοντας: «Ήμουν πολύ τυχερός που μπόρεσα να κερδίσω πολλά χρήματα, αλλά είτε σκόπιμα είτε κατά λάθος, κατέληξα να χαρίσω σχεδόν όλα όσα είχα».

Ο Σιν δήλωσε επίσης, ότι εξακολουθεί να «μην δίνει δεκάρα για τα υλικά αγαθά» διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι θέλει να εξασφαλίσει την ευημερία των ανθρώπων που βρίσκονται πιο κοντά του. «Θέλω να βεβαιωθώ ότι η οικογένειά μου είναι καλά, ότι έχουμε μια στέγη πάνω από το κεφάλι μας και όλα τα σχετικά, αλλά αισθάνομαι το ίδιο στα 57 μου όπως και στα 18 μου σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα» είπε.

Ο ηθοποιός έχει περιγράψει στο παρελθόν τον εαυτό του ως άνθρωπο που λειτουργεί «χωρίς να τον ενδιαφέρει το κέρδος». Έχει πουλήσει ακίνητα για να χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα υποστήριξης αστέγων, ενώ έχει διαθέσει και 100.000 λίρες από δικά του χρήματα, ανώνυμα, προκειμένου να βοηθήσει στην εξόφληση οφειλών αγνώστων.

Φωτογραφία άρθρου: AFP
Ιωάννα Μαρίνου
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