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Τραγικό δυστύχημα σε στάδιο των ΗΠΑ: Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σκοτώθηκε ενώ έκανε καταρρίχηση
Τραγικό δυστύχημα σε στάδιο των ΗΠΑ: Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σκοτώθηκε ενώ έκανε καταρρίχηση
Ο αξιωματικός συμμετείχε σε εορτασμό για τον αγώνα και έπεσε ενώ κατέβαινε με σχοινί από τις δοκούς του σταδίου που βρίσκονται 50 μέτρα από το έδαφος
Αξιωματικός της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας έχασε τη ζωή του πέφτοντας ενώ έκανε καταρρίχηση σε στάδιο, πριν τον εντός έδρας αγώνα του πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αντόνιο εναντίον της Ναυτικής Ακαδημίας.
Ο αξιωματικός συμμετείχε σε εκδήλωση για τον εορτασμό της βραδιάς και έπεσε ενώ κατέβαινε με σχοινί από τις δοκούς του σταδίου που βρίσκονται 50 μέτρα από το έδαφος, σύμφωνα με τον Guardian. Άμεσα στο σημείο του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και υπέκυψε στα τραύματά του. Η Αεροπορική Βάση Νέλις ανέφερε ότι ανήκε στην 6η Μοίρα Εκπαίδευσης Μάχης που εκπαιδεύει στρατιωτικούς στην καταρρίχηση με σχοινί από ελικόπτερα.
Βίντεο από το περιστατικό:
Ο αξιωματικός συμμετείχε σε εκδήλωση για τον εορτασμό της βραδιάς και έπεσε ενώ κατέβαινε με σχοινί από τις δοκούς του σταδίου που βρίσκονται 50 μέτρα από το έδαφος, σύμφωνα με τον Guardian. Άμεσα στο σημείο του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και υπέκυψε στα τραύματά του. Η Αεροπορική Βάση Νέλις ανέφερε ότι ανήκε στην 6η Μοίρα Εκπαίδευσης Μάχης που εκπαιδεύει στρατιωτικούς στην καταρρίχηση με σχοινί από ελικόπτερα.
Βίντεο από το περιστατικό:
Η έναρξη του αγώνα καθυστέρησε περίπου 10 λεπτά μετά το περιστατικό. «Είμαστε συγκλονισμένοι από το περιστατικό που συνέβη. Οι σκέψεις και ποι προσευχές μας είναι μαζί με τον στρατιώτη που επλήγη, την οικογένειά του και τους συναδέλφους του στο στρατό», ανέφερε το πανεπιστήμιο του Τέξας.
A member of the U.S. Air Force was injured and later died after he fell while rappelling from the ceiling of the Alamodome stadium in San Antonio, Texas, on Saturday. The service member was assigned to the 6th Combat Training Squadron, Detachment 2, according to a Nellis Air Force Base spokesperson.— CBS News (@CBSNews) October 19, 2026
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