Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Δράμα: Συνελήφθη 59χρονος για δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε από πυρακτωμένα κάρβουνα
Δράμα: Συνελήφθη 59χρονος για δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε από πυρακτωμένα κάρβουνα
Του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.300 ευρώ
Από υπολείμματα πυρακτωμένων κάρβουνων που βρίσκονταν σε αύλειο χώρο ποιμνιοστάσιου, φέρεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή της Δράμας, ενώ ως υπαίτιος συνελήφθη 59χρονος για εμπρησμό από αμέλεια.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θέση «Χιονοβούνι», στην περιοχή της Πλατανιάς του Δήμου Παρανεστίου, και γρήγορα επεκτάθηκε σε μικτό δάσος με κέδρα, πλατύφυλλα, πουρνάρια και ξηρά χόρτα. Από τις φλόγες κάηκε συνολική έκταση περίπου 20 στρεμμάτων.
Για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν άμεσα τα Ανακριτικά Τμήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 59χρονου, ενώ εις βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.300 ευρώ.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θέση «Χιονοβούνι», στην περιοχή της Πλατανιάς του Δήμου Παρανεστίου, και γρήγορα επεκτάθηκε σε μικτό δάσος με κέδρα, πλατύφυλλα, πουρνάρια και ξηρά χόρτα. Από τις φλόγες κάηκε συνολική έκταση περίπου 20 στρεμμάτων.
Για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν άμεσα τα Ανακριτικά Τμήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 59χρονου, ενώ εις βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.300 ευρώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα