Δράμα: Συνελήφθη 59χρονος για δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε από πυρακτωμένα κάρβουνα
ΕΛΛΑΔΑ
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Δράμα: Συνελήφθη 59χρονος για δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε από πυρακτωμένα κάρβουνα

Του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.300 ευρώ

Δράμα: Συνελήφθη 59χρονος για δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε από πυρακτωμένα κάρβουνα
Από υπολείμματα πυρακτωμένων κάρβουνων που βρίσκονταν σε αύλειο χώρο ποιμνιοστάσιου, φέρεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή της Δράμας, ενώ ως υπαίτιος συνελήφθη 59χρονος για εμπρησμό από αμέλεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θέση «Χιονοβούνι», στην περιοχή της Πλατανιάς του Δήμου Παρανεστίου, και γρήγορα επεκτάθηκε σε μικτό δάσος με κέδρα, πλατύφυλλα, πουρνάρια και ξηρά χόρτα. Από τις φλόγες κάηκε συνολική έκταση περίπου 20 στρεμμάτων.

Για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν άμεσα τα Ανακριτικά Τμήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 59χρονου, ενώ εις βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.300 ευρώ.

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