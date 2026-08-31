ΜΕΓΑ: Περαιτέρω αύξηση τζίρου το 2025. Στήριξη εργαζομένων και καταναλωτών

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η ανάπτυξη της ΜΕΓΑ προέρχεται αμιγώς από οργανική ανάπτυξη, αποτυπώνοντας τη διαχρονική δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου, την εμπιστοσύνη καταναλωτών και συνεργατών, καθώς και τη συνεχή ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων της στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές.ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγική της δυναμικότητα. Οι νέες εγκαταστάσεις και γραμμές παραγωγής αποτελούν μέρος του μακροπρόθεσμου επενδυτικού σχεδιασμού της εταιρείας και δημιουργούν τις υποδομές για την περαιτέρω ανάπτυξή της τα επόμενα χρόνια, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.Η ΜΕΓΑ παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην, επενδύοντας συστηματικά σε σύγχρονες παραγωγικές τεχνολογίες, αυτοματισμούς, καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη, συστήματα διασφάλισης ποιότητας και νέες βιομηχανικές υποδομές.Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν μικρή υποχώρηση, που πηγάζει κυρίως απόΕιδικότερα, το 2025 χαρακτηρίστηκε από, κυρίως στα κόστη ενέργειας, πρώτων υλών και μεταφορών. Παρόλα αυτά, η, περιορίζοντας, στο μέτρο του δυνατού, τη μετακύλισή τους στις τιμές των προϊόντων της. Σε μία περίοδο κατά την οποία το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις, η εταιρεία επέλεξε να στηρίξει έμπρακτα τους καταναλωτές της, συμβάλλοντας στην ευρύτερη προσπάθεια συγκράτησης των πληθωριστικών πιέσεων και διατήρησης της προσιτής πρόσβασης σε προϊόντα καθημερινής και ουσιαστικής ανάγκης., με την έναρξη λειτουργίας, οι οποίες ενισχύουν σημαντικά την παραγωγική υποδομή και δημιουργούν πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.Παραμένοντας προσηλωμένη σε ένα μοντέλο, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στηνανταγωνιστικότητάς της. Παράλληλα, διατηρεί σταθερά στο επίκεντρο τους καταναλωτές της, επιδιώκοντας να συνδυάζει την επιχειρηματική ανάπτυξη με την υπεύθυνη στήριξη της κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας.Οι στρατηγικές επιλογές και οι σημαντικές επενδύσεις που υλοποιήθηκαν το 2025