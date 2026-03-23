Skroutz: Μια διαδρομή προσφοράς στην ελληνική περιφέρεια

Οι “διαδρομές” τους έχουν συναντηθεί με αυτή του Skroutz.Τα τελευταία δέκα χρόνια, το Skroutz έχει "ταξιδέψει" σε κάθε άκρη της χώρας για να στηρίξει την εκπαιδευτική κοινότητα. Από τα σχολεία του Έβρου, της Αλεξανδρούπολης και του Σουφλίου, μέχρι τις 22 σχολικές μονάδες της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες, η παρουσία μας ήταν ουσιαστική. Τo Skroutz βρέθηκε και στην Τέλενδο, στο δημοτικό σχολείο με τον μοναδικό μαθητή, τον Σάββα, και έφτασε μέχρι το ειδικό σχολείο Ηρακλείου στην Κρήτη. Σε κάθε σταθμό, οι πόρτες άνοιξαν για να υποδεχθούν σύγχρονο εξοπλισμό: υπολογιστές, tablets, διαδραστικούς πίνακες, βιβλία και kit ρομποτικής.Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί σε σχολεία της ελληνικής περιφέρειας περισσότερα από 250 laptops, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και tablets, περισσότεροι από 50 διαδραστικοί πίνακες και πάνω από 50 κλιματιστικά για να εξασφαλιστούν ιδανικές συνθήκες θέρμανσης για τους μαθητές. Επιπλέον σχολεία της περιφέρειας εξοπλίστηκαν με εκατοντάδες kit ρομποτικής ώστε να αναπτύξουν τις απαιτούμενες τεχνολογικές δεξιότητες οι μικροί και μεγάλοι fans της τεχνολογίας και φυσικά εκατοντάδες παιχνίδια, βιβλία, καρέκλες, γραφεία και κρεβάτια για ολοήμερα σχολεία.Στη σύγχρονη πραγματικότητα που ό,τι κι αν χρειάζεσαι είναι ένα κλικ μακριά, το Skroutz “γίνεται ένα” με τις τοπικές κοινότητες, στηρίζει την εκπαίδευση και βοηθάει τα παιδιά να ανακαλύψουν την δύναμη της αφήγησης μέσα από, που δημιουργήθηκαν για σχολεία του νομούΣε αυτή τη διαδρομή, το Skroutz βρέθηκε σε περισσότερες απόκαλύπτοντας σχεδόν κάθε γωνιά της Ελλάδας από την Κέρκυρα και την Άρτα, μέχρι τον Πύργο και την Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, τη Σύρο, το Βόλο, τη Λάρισα και την Καρδίτσα. Σε αυτό το ταξίδι, είτε με τη σύμπραξη μη κυβερνητικών οργανώσεων και ιδρυμάτων είτε επειδή οι τοπικές κοινότητες ήρθαν σε απευθείας επικοινωνία μαζί μας, έχουμε καταφέρει να χτίσουμε με την κάθε μια ξεχωριστά, μια ιδιαίτερη σχέση και έχουμε γίνει κομμάτι αυτής.