Δωρεάν Ιατρική Εξέταση Λεμφοιδήματος στο Metropolitan Hospital: 09-10 & 16-17/3/2026

Το Metropolitan Hospital και το Κέντρο Πρόληψης Διάγνωσης και θεραπείας Λεμφοιδημάτων -Λεμφικών παθήσεων Ενηλίκων και Παιδιών, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας ενάντια στο Λεμφοίδημα στις 6 Μαρτίου 2025, έχει τη χαρά να προσφέρει εντελών δωρέαν κλινική εξέταση στον ασθενή, συμβουλές προς αποφυγή εμφάνισης λεμφοιδήματος και σημαντικές οδηγίες για την πλήρη και αποτελεσματική θεραπεία λεμφοιδήματος από τον Εξειδικευμένο Ιατρό Λεμφολόγο και Διευθυντή του Κέντρου, Πρόεδρου της Παγκόσμιας Λεμφολογικής Εταιρείας κ. Ευάγγελο Δημακάκο και την ομάδα του, στις 09-10 & 16-17 Μαρτίου, από τις 09:30 έως τις 12:30.