Μία σημαντική συνεισφορά από τη Vitex και τους προμηθευτές της στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας

Κλείσιμο

Η Vitex σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ξεκινάει τις διανομές του αντιικού χρώματος Vitex with VAIRO, για την αποκατάσταση των επιφανειών σε σχολικά κτίρια στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας. Οι πρώτες παραδόσεις πραγματοποιήθηκαν στον Βόλο, στην Φαλάνη και στο Αρμένιο Λάρισας με την παρουσία της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ζέττας Μακρή και του CEO της Vitex κ. Αρμόδιου Γιαννίδη.Στην πρόσκληση για «Χρωμοδοσία» έχουν ήδη ανταποκριθεί 78 επιχειρήσεις-προμηθευτές της Vitex από όλους τους κλάδους και με την προσφορά τους συγκεντρώθηκαν 7.800 λίτρα αντιικού χρώματος που η Vitex τα διπλασιάζει, καταλήγοντας συνολικά σε περισσότερα από 15.500 λίτρα.Το πλάνο των παραδόσεων έως τώρα περιλαμβάνει 57 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας τα οποία χρήζουν αποκατάστασης.Οι επιχειρήσεις-προμηθευτές της Vitex που συμμετέχουν στην 2η ενέργεια της Τράπεζας Χρώματος είναι οι παρακάτω:ACRO-POL ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε., AEGEAN FIRST COMPANY ΑΕ AFCO, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, ARBITRAGE, REAL ESTATE ΑΕ, BALCON'S ΕΠΕ, BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ.ΑΒΕΕ, BASIS ΚΑΙ BASIS ΑΕ, BEWISE ΜΟΝ.ΑΕ, BONAPLAST ΑΕΒΕ, BUSINESS QUALITY VERIFICATION ΙΚΕ, COFACE, INTERNATIONAL SERVICES, CORAL A.E., COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ, DICHEM POLYMERS ΑΕ., EDICHEM SA, EXPLORERS AND COMMERCIALS TRAVEL AGENCY ΟΕ, FISCHER HELLAS ΕΠΕ, FRANK AND FAME ΑΕ, GRANT THORNTON ΑΕ, GREEN PALLET SERVICES Α.Ε., HM CONSTRUCTION ΕΕ, ISF ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ, JUNGHEINRICH HELLAS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, LEONICE A.E.B.E., MEGARA RESINS ΜΟΝ.ΑΕ, NOVA M. AE, OILCHEM AE, OMYA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, PANMAR LTD, POLYMERS ΚΑΙ COLORS S.A., RAVAGO CHEMICALS HELLAS ΑΕΕ, REVOIL ΑΕΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, STEFI PRODUCTIONS ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ Β.- ΠΙΕΤΡΑ Β. ΑΕ, SUSTCHEM ΑΕ, TCK ΑΒΕΕ, TECHNOCAN AE, THRACE GROUP, UNI SYSTEM M. ΑΕ, UNIVAR SOLUTIONS HELLAS LTD, ΑΙΣΑΚΟΣ Α.Ε., ΑΝΔΡΕΟΥ Α.& ΣΙΑ ΕΕ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΕ, ΑΤ ΕΠΑΦΗ COM IKE, ΒΕΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε., ΓΚΟΛΝΤΧΕΜ ΕΠΕ, ΔΙΑΚΑΤΟΣ Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΛΙΚΩΝ ΕΠΕ, ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΙΣΤΟΠ. ΑΕ-EUROCERT, ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΒΕΕ, ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE ABEE, ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ - MKS CARGO GROUP, ΚΛΑΡΙΑΝΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙ, ΚΟΝΤΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε. – CHEMICAL, ΚΡΑΛΛΗΣ Ν.ΑΒΕΕ, ΛΑΜΠΡΟΥ Α. ΚΑΙ Δ. ΟΕ, ΛΥΝΤΙΡΙΔΗΣ ΕΜΜ.ΕΠΕ, ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ, ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕΒΕ, ΜΙΝΕΡΑΛ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε., ΜΟΝΩΣΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΒΕΕ, ΜΟΥΤΣΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Ε. - ΔΕΛΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΟΞΕΑ ΕΠΕ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ, ΠΙΠΕΡΑΣ Σ.Β.ΕΕ, ΠΛΟΥΤΩ ΑΕ, ΡΙΖΑΚΟΣ Γ.Κ. ΑΒΕΤΕ, ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ, ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ Α.Ε., ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ Α.&Β. ΕΠΕ - FORLABELSΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δράση της Τράπεζας Χρώματος μπορείτε να δείτε εδώ trapezachromatos.gr