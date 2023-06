«Χρυσή» η SIXT στα Mobility Awards 2023

Κλείσιμο

Πιο συγκεκριμένα, φέτος, η SIXT βραβεύτηκε μεστις κατηγορίες Innovation in Risk Management και Innovation in Customer Service, ενώ, βραβεύτηκε επίσης μεστις κατηγορίες Innovation in Remarketing, Eco Initiative και Innovation in Accident Management.Μένοντας σταθερή στο όραμά της και επιδιώκοντας διαρκή εξέλιξη και μετασχηματισμό, η SIXT προσφέρει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις, μετατρέποντας την μετακίνηση σε μία ξεχωριστή εμπειρία για όλους. Επιπλέον, το εξειδικευμένο προσωπικό της βρίσκεται ανά πάσα στιγμή δίπλα στους πελάτες, προκειμένου να τους εξυπηρετήσει και να κάνει τη ζωή τους πιο εύκολη, όπου και αν βρίσκονται.Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να επιλέξουν μία από τις διαθέσιμες υπηρεσίες SIXT Rent a Car SIXT Leasing . Επιπλέον, όλοι μπορούν να επωφεληθούν από τα οφέλη που προσφέρει η ενοικίαση επαγγελματικού οχήματος, μέσω της ολοκαίνουριας υπηρεσίας SIXT Rent a Van «Το 2022 ήταν αδιαμφισβήτητα μία εκπληκτική χρονιά για τη SIXT, μία χρονιά που μας έδωσε την δυνατότητα να υλοποιήσουμε τα σχέδια και τις ενέργειες που ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν τις προηγούμενες χρονιές, εν μέσω πανδημίας. Για τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών βραβευτήκαμε και ευχαριστούμε θερμά την κριτική επιτροπή. Στη SIXT, το motto μας είναι EXPECT BETTER, συνεπώς να είστε σίγουροι ότι τo 2023 αναμένεται να είναι ακόμα καλύτερο», δήλωσε ο κος Λειβαδίτης, Επικεφαλής της SIXT Ελλάδος.Τα Mobility Awards 2023 διοργανώθηκαν από την Boussias Communications επιβραβεύοντας τις καινοτόμες πρακτικές, τεχνολογίες και εφαρμογές επιχειρήσεων και του ευρύτερου κλάδου της αυτοκίνησης. Η λαμπερή τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιουνίου στο HOUSE 124, με παρουσία πλήθους στελεχών από τον χώρο της αυτοκίνησης.